5 Trump Control, Netanyahu Pressor conjunto

O presidente Trump dobrou sua proposta na terça -feira de os palestinos deixarem a faixa de Gaza e anunciaram que os Estados Unidos assumirão o pequeno território em uma conferência de imprensa conjunta juntamente com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu.

A conferência de imprensa culminou após um dia dos comentários de Trump sobre o futuro de Gaza, que viram uma revisão sem precedentes da política externa americana sobre o conflito israelense-palestino. Trump também falou do Salão Oval enquanto assinava ordens executivas e depois com Netanyahu durante uma visita à Casa Branca.

Aqui estão 5 conclusões de seus comentários e conferência de imprensa conjunta.

Trump em Gaza: ‘Nível’

Entre os comentários mais excepcionais de Trump É sua proposta assumir o controle de nós em Gaza, lançando que a propriedade traria estabilidade para o Oriente Médio e para os palestinos se mudarem da faixa de Gaza, possivelmente para o Egito e a Jordânia, apesar do fato de que esses países rejeitam o acordo.

“Os Estados Unidos cuidarão da faixa de Gaza, e faremos um trabalho, se o possuiremos e seremos responsáveis ​​por desmontar todas as bombas perigosas e outras armas no local, nivelar o site e se livrar dos edifícios destruídos, nivelando “, disse Trump.

“Acredite em um desenvolvimento econômico que fornece um número ilimitado de empregos e casas para as pessoas da região, faça um trabalho real, faça algo diferente”, disse ele.

Trump não respondeu quando perguntado qual autoridade permitiria que os Estados Unidos assumissem Gaza, mas disse que está procurando uma “propriedade de longo prazo” que ele acha que pode ser a estabilidade para o Oriente Médio. Ele disse que imaginou “o povo do mundo” que moram em Gaza e acrescentou que será um “lugar internacional e incrível” que inclui os palestinos e outros.

Gaza não é uma terra soberana e é considerada pelo direito internacional como território ocupado.

Trump exclui o estado como uma condição para a Arábia Saudita

Trump está jogando água fria aos comentários públicos da Arábia Saudita de que o estabelecimento de um estado palestino não é negociável na abertura de laços com Israel.

“Eles estão exigindo uma coisa. Você sabe o que é? Paz ”, disse Trump em comentários do Salão Oval com Netanyahu.

Trump se concentra no laser para negociar as relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e a Israel sob a bandeira de seus acordos de Abraão, um objetivo inacabado de seu primeiro mandato no cargo e visto como uma mudança de jogo na dinâmica do poder do Oriente Médio para atrasar o Irã .

“Acho que o governo procurará construir no final da Guerra de Gaza, finalmente para promover a normalização regional”, disse um funcionário sênior do governo aos jornalistas.

O futuro dos palestinos que governam Gaza duvidavam

Os mediadores americanos e israelenses estão iniciando as conversas na fase dois de um acordo de incêndio em três fases que deve entrar em vigor em 1º de março, embora esse prazo possa ser estendido enquanto Israel e o Hamas participam de conversas.

A segunda fase do acordo deve incluir um órgão civil do governo palestino que gerencia a faixa, a retirada das tropas israelenses, a reconstrução e um acordo para encerrar a guerra.

Mas Trump duvidava se a autoridade palestina, o órgão dominante na Cisjordânia, poderia administrar a faixa de Gaza.

“Bem, ele teve um momento bastante difícil, você não diria? Eu diria que tem sido muito ruim”, disse ele.

A segunda fase faria o Hamas lançar mais reféns que sequestraram Israel, incluindo o americano Edan Alexander, sequestrou enquanto servia nas Forças de Defesa de Israel (IDE).

Trump fala sobre Ucrânia, Irã

Trump sugeriu que ele acreditasse que o fim da guerra na Ucrânia está próximo, dizendo que seu governo está tentando “muito difícil” terminar.

“Estamos tendo palestras muito boas, conversas muito construtivas sobre a Ucrânia e estamos conversando com os russos, conversando com a liderança ucraniana”, disse ele,, disse,

Ele dobrou seu argumento de que a guerra na Ucrânia não teria acontecido se fosse presidente quando o presidente russo Vladimir Putin invadiu.

“Temos conversas muito boas e acho que algo será dramaticamente, ele se tornará tudo. Você tem que fazer isso, não pode deixar isso continuar ”, disse ele.

Além disso, Trump e Netanyahu discutiram a importância do Irã não teve acesso a uma arma nuclear, horas depois que o presidente assinou uma ordem executiva para aplicar a pressão máxima ao Irã.

“Quero que o Irã seja pacífico e bem -sucedido, odiava fazê -lo”, disse Trump anteriormente no Salão Oval para assinar a ordem. “Eles não podem ter uma arma nuclear e, se eu acho que eles terão uma arma nuclear … acho que isso será muito infeliz para eles”.

Quando perguntado no Salão Oval na terça -feira de terça -feira, seria Netanyahu Green Light se ele pediu ajuda para atacar as instalações nucleares do Irã, Trump respondeu: “Não sei se é isso que ele vai perguntar, não tenho ideia que ele é “

O Congresso intervém na venda de armas de Israel

Em um movimento incomum, o Congresso controlou os planos de Trump de anunciar um pacote de vendas de armas de US $ 1 bilhão para Israel.

Os quatro principais legisladores do Comitê de Relações Exteriores e o Comitê de Relações Exteriores do Senado têm o poder de bloquear individualmente as ordens para a venda de armas quando mais de uma certa quantidade de dólares são. Dois assistentes do Congresso confirmaram que um membro deste grupo exerceu a vinícola.

O Wall Street Journal, citando autoridades americanas, informou que o pacote de vendas de US $ 1 bilhão em armas inclui 4.700 bombas de 1.000 libras, com um valor superior a US $ 700 milhões, bem como escavadeiras blindadas construídas pela Caterpillar, por um valor de mais de que US $ 300 milhões.

As vendas de armas para Israel são historicamente bipartidárias, mesmo quando os democratas têm cada vez mais alarme pelo comportamento de guerra de Israel na faixa de Gaza e nas políticas de Netanyahu em relação aos palestinos.

Mas a medida ocorre quando os democratas pressionam a agenda de Trump desde que assumiram a posição.

