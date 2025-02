50 Cent chama Joe Budden para o comentário de ‘terapia’

Rapper e renomado ator 50 centavos emitiu uma resposta contundente a Amigos de Joeque declarou recentemente que o cantor precisa de terapia, após a antiga publicação do Instagram Irv Gotti. Em troca, o vencedor do Grammy voltou -se para as redes sociais para compartilhar sua opinião sobre as declarações de Budden, mesmo se referindo ao seu caso de Lascivia e assédio que ocorreu em dezembro de 2024.

Então, foi o que 50 Cent disse sobre Budden em resposta aos comentários deste último.

O que disse 50 centavos sobre Joe Budden?

O cantor “Baby By” respondeu fortemente aos recentes comentários de Joe Budden sobre ele.

Em um de seus recentes Publicações do Instagram50 Cent compartilhou uma captura de tela do podcast do YouTube do Joe Budden. Ele escreveu: “Fique fora da minha mistura Joe falando sobre o que eu preciso de terapia. B **** você deve parar de andar nu. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡� ..

Desde então, o rapper também compartilhou Múltiplas publicações Dedicado à emissora popular na plataforma de mídia social, publicando várias fotos semi-painel de Budden. Trata -se das cargas enfrentadas pelo cantor de “bombeamento” supostamente aparecendo nu na porta do seu vizinho.

A resposta do 50 Cent ocorre depois que Joe Budden foi ofendido em sua publicação no Instagram sobre a morte de Irv Gotti. O ator dos ladrões dos ladrões enviou recentemente uma foto de si mesmo fumando um cachimbo de Narguile ao lado de uma lápide. Aparentemente, fui dedicado ao tardio produtor de discos, com a lenda: “Estou fumando no pacote Gotti, não abençoe hahaha”.

Enquanto 50 Cent eliminou a imagem, sua piada aparentemente não se encaixou bem com Joe Budden. De acordo com HiphopdxBudden apontou no episódio agora recorreu de seu podcast: “Hip Hop é o novo significado para” Eu preciso de terapia. “Kanye West precisa de terapia. 50. Ele fica nele.

Budden então chamou 50 Cent por sua posição na Irv Gotti. “Se 50 parecem assim, ele fuma um charuto na sala de cigarro”, acrescentou. “Não estou dizendo a ele como se sentir. Sim, sinta assim! (Mas como ele se saiu) está errado. Enquanto Joe Budden eliminou o episódio do podcast, ele ainda não comentou a resposta do 50 Cent.