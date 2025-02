56 Tamers feridos em Jallikattu detidos em Thirunallur

Um Jallikattu organizado em Thirunallur, no distrito, deixou 56 pessoas feridas na terça -feira. O evento de sete eras viu o lançamento de até 650 touros com o número de domadores participantes de 350 anos. Entre os feridos, 12 foram encaminhados ao Hospital Memorial do Governo Mahatma Gandhi em Touchi e quatro outros ao Hospital do Hospital de Medicina do Governo do Hospital Pudukottai. Os 40 lesões restantes foram tratados como pacientes ambulatoriais no local do evento, disseram fontes policiais.