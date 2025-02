6 dicas para economizar eletricidade ao usar o ar condicionado, adequado para abordar as crianças

Yakarta, vivo – Para abordar as crianças, a economia de despesas é importante. Uma maneira de reduzir as despesas mensais é salvar o uso da eletricidade, especialmente o uso de AC que tende a tomar muita energia.

Relatórios de várias fontes, aqui estão seis maneiras que podem ser aplicadas para que o uso da CA permaneça confortável, mas economize eletricidade.

1. Ajuste a temperatura correta da CA

Manter a temperatura da CA em um número que não é muito baixo pode ajudar a reduzir o consumo de energia. Recomenda-se regular a temperatura da CA entre 24-26 ° C. A temperatura é muito baixa, forçando a CA a funcionar mais, o que aumenta automaticamente o uso de eletricidade.

 Ilustração do ar condicionado/ac.

2. Use um timer ou controle de tempo

Aproveite as características do cronômetro que existem em muitos AC modernos. Ao usar um cronômetro, o AC só funcionará em um determinado momento e morre automaticamente após o período de tempo desejado. Isso pode evitar o uso excessivo de CA quando não é mais necessário.

3. Cuide da limpeza do filtro CA

Os filtros CA sujos podem inibir o fluxo de ar, o que faz com que funcione mais para esfriar a sala. Certifique -se de limpar ou substituir o filtro regularmente, para que o ar condicionado continue funcionando com eficiência e não energia desnecessária.

 Ilustração de ar condicionado (ar condicionado/AC).

4. Feche as portas e janelas perfeitamente

Para evitar o ar quente do lado de fora, verifique se as portas e as janelas estão bem fechadas quando o ar condicionado estiver ligado. Além disso, considere o uso de cortinas ou cortinas grossas que podem reduzir o calor do sol na sala, para que o AC não precise trabalhar duro.

5. Use AC com sabedoria

Use CA somente quando necessário, por exemplo, quando o tempo estiver muito quente ou a sala parecer carregada. Evite a iluminação da CA quando não houver ninguém na sala ou enquanto dormir (se possível, use um ventilador para circulação de ar).

6. CA Rotina Manutenção

Execute o serviço CA regularmente para garantir o desempenho ideal. A CA que geralmente é limpa e cuidada será mais eficiente para esfriar a sala sem exigir muita energia.

Ao aplicar os métodos anteriores, as crianças em transporte de transporte podem continuar desfrutando do conforto do ar frio sem se preocupar com as contas de eletricidade inchadas. Economia de energia, lucrativa!