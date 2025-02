6 exercícios usando uma banda de resistência para homens, faça um pacote de seis gordos

Yakarta, Viva – O estômago relaxado devido ao acúmulo de gordura na área abdominal é um flagelo para os homens. O exercício de treinamento fazendo alguns movimentos usando uma faixa de resistência é a opção certa para aqueles que desejam ter um estômago de seis pacote.

Leia também: 7 Movimentos de exercício de peso corporal para os 50 anos, o corpo se ajusta e a resistência permanece ligada!

Eliminar a gordura abdominal não é apenas uma questão de exercício cardiovascular, mas também é importante combinar com exercícios de força que são mais eficazes para queimar mais calorias. Um dos exercícios de força, ou seja, use uma faixa de resistência que permita a construção de músculos sem máquina ou levantando pesos.

Essa ferramenta esportiva multiuso pode ser usada para treinar todos os grupos musculares, variando de músculos do braço, ombros, peito, estômago e pés. Além disso, as bandas de resistência também são muito práticas e fáceis de transportar em todos os lugares, para que você possa se exercitar a qualquer momento e em qualquer lugar.

Leia também: 3 coisas a considerar antes de consumir suplementos de condicionamento físico, o número 2 deve ser lembrado!

Citado de Comer isso não é isso Na quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025, as seguintes recomendações de movimento usando bandas de resistência que eram eficazes para repelir gorduras teimosas no estômago. Além do corpo em caixas como atletas, esses movimentos ajudam a melhorar a saúde do coração.

1. Squita para pressionar

Leia também: 6 razões pelas quais as mulheres precisam fazer exercícios de levantamento de carga, não apenas a forma de gordura e músculo

O agachamento para pressionar é um movimento que treina a força da parte inferior do corpo com uma imprensa superior. Esse movimento envolve os músculos centrais do corpo para que o processo de queima de calorias seja mais eficiente. A coordenação do pé, os ombros e os músculos centrais contribuem para aumentar a frequência cardíaca, fortalecer os músculos e apoiar a cintura mais fina.

De pé com as pernas tão largas quanto um ombro enquanto dirige uma faixa de resistência. Segure a extremidade da banda de resistência tão alta quanto os usos do ombro e depois agache -se com uma posição torácica resistente e os músculos abdominais são apertados.

Incentive o calcanhar a voltar enquanto levanta as duas mãos retas na cabeça, mantendo a faixa de resistência. Repita esse movimento 12 vezes e faça 3 conjuntos.

2. Locador de madeira

O exercício que se assemelha ao movimento de cortar a madeira é direcionado aos músculos centrais para apertar a área da cintura. Além disso, os movimentos de madeira de madeira visam aumentar a estabilidade e queimar calorias no estômago.

O WoodChopper está amarrado a banda de resistência em um objeto forte tão alto quanto o peito. Pare com as pernas abertas e segure a ponta da fita com as duas mãos.

Polvilhe os braços e abaixe o corpo na diagonal enquanto aperta os músculos abdominais. Retorne lentamente à posição inicial. Repita esse movimento 10 vezes em cada lado do corpo e faça -o em 3 conjuntos para obter os resultados máximos.

3

O uso de bandas de resistência constante, incluindo exercícios ideais de alta intensidade (HIIT) na queima de gordura. Esse movimento é direcionado aos músculos centrais do corpo para aumentar a freqüência cardíaca e incentivar as taxas metabólicas.

Use a faixa de resistência nos pés e assuma a posição de flexão. Empurre um joelho em direção ao peito, mantenha seu corpo com força. Os movimentos do pé são como correr enquanto a tensão é mantida na fita. Compre até três conjuntos onde cada conjunto é de 30 segundos.

4. Rotações da banda em pé

Esse movimento é bom para fortalecer os músculos centrais do corpo, porque você deve ser o corpo ao girar o corpo, para que os músculos ao redor do estômago e da cintura trabalhem duro. Este exercício é eficaz para tornar a cintura mais fina e mais estreita porque a gordura na cintura é reduzida.

Coloque uma faixa de resistência em uma superfície estável tão alta quanto a cintura. Pare com os dois pés abre o ombro e mantenha a alça com as duas mãos.

Com um braço esticado, puxe a faixa de resistência enquanto gira o corpo pressionando os músculos abdominais. Retorne lentamente à posição inicial. Compre até 3 sets com 12 repetições em cada lado do corpo.

5. Plank

A prancha usando uma banda de resistência visa aumentar a resistência dos músculos centrais, fortalecer os músculos abdominais internos e formar as partes do corpo são mais firmes.

Pegue a posição da prancha com a mão direita e esquerda segurando a extremidade da faixa de resistência para torná -la um círculo de um lado para outro através das costas. Depois disso, endireite os braços como se eles quisessem fazer flexões para que a banda de resistência se interesse. Em seguida, volte lentamente à posição de planejamento. Faça 3 conjuntos de 10 vezes cada.

6. Ranços de bicicleta

Finalmente, você pode fazer um movimento clássico de bicicleta, adicionar resistência adicional para maximizar a participação dos músculos centrais. Esse movimento é direcionado diretamente aos músculos do reto abdominista e aos músculos inclinados, o que ajuda a formar um núcleo mais forte e assertivo.

Deitado de costas e envolve a faixa de resistência em volta dos pés. Levante os ombros do chão e estenda um pé mais perto do joelho oposto ao peito.

Vire o corpo para trazer o cotovelo para o joelho. Repita o lado oposto. Faça 3 conjuntos de abdominais para bicicletas, cada uma das quais consiste em 15 repetições.

Portanto, os seis movimentos de treinamento usam bandas de resistência para maximizar a queima de gordura e fortalecer os músculos centrais do corpo. Seis corpos de pacotes não são mais apenas imaginários. Boa sorte!