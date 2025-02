6 vítimas mataram um acidente fatal da porta de pedágio da Ciawi, 2 ainda devido a queimaduras graves

Bogor, vivo – A equipe de DVI da Polícia Regional do Java Ocidental identificou seis dos oito acidentes mortos que ocorreram na porta de pedágio de Ciawi, vila de Katulampa, Bogor City, Java Ocidental.

“Das vítimas de nossa equipe, identificamos até seis vítimas”, disse a Divisão de Medicina e a Saúde da Polícia Regional do Java Ocidental, o comissário de polícia Nariyana, na quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025.

Para as outras duas vítimas, o processo de identificação está atualmente ainda. O obstáculo é porque os dois corpos têm cem por cento de queimaduras. Portanto, o processo de identificação usa o DNA para que possa ser explicado cientificamente ou Pesquisa científica do crime.

“Receber oito sacos corporais da cena do crime contendo sete vítimas do sexo masculino e a vítima da vítima”, disse ele.

“E agora a equipe de DVI colhe as amostras de DNA do corpo e as famílias das vítimas e continuaremos com os lábios da polícia nacional em Yakarta para realizar o processo de identificação”, explicou.

Ele relatou anteriormente que o chefe da unidade de trânsito policial da cidade de Bogor, Kompol Yudiono, disse que seu partido havia evacuado todos os veículos envolvidos em um acidente fatal na porta de pedágio da Ciawi, Katulampa Village, Bogor City, Java Ocidental na noite de terça -feira, 4 de fevereiro de 2025 ..

Segundo ele, todas as vítimas de acidentes foram transferidas para o Hospital Geral Regional de Ciawi (RSUD), Java Ocidental.

“Evacuei todas as vítimas que foram levadas para o hospital, então o material do veículo foi trazido, todos foram evacuados apenas os galões restantes”, disse Yudiono.

Além disso, Yudiono também disse que a porta de pedágio de Ciawi havia reaberto após o acidente fatal que ocorreu na noite de terça -feira. No entanto, ele disse, ainda há uma porta que não pode ser usada após o acidente.

“Abrimos a porta do pedágio, ainda existem duas portas de pedágio que não são usadas, elas não podem ser usadas porque estão danificadas”, explicou.

O acidente fatal que matou oito pessoas e resultou em 11 feridos foi ativado por caminhões que sofrem uma falha no freio. Até agora, o motorista do caminhão não recuperou a consciência.

“O motorista não recuperou a consciência”, disse Kompol Yudi.

O comissário -chefe de polícia de Bogor City, Eko Praseteto, explicou o acidente na seção de pedágio de Yakarta Bogor Road, precisamente na porta do pedágio da Ciawi 2, ocorreu na terça -feira por volta das 23h30.

O acidente fatal que destruiu o edifício da porta de pedágio também resultou em até seis unidades de veículos danificados, três deles foram danificados e três outros quebrados.

Naquela época, os caminhões com cargas de galão estavam dirigindo da direção de Ciawi para Yakarta, depois experimentaram a falha do freio na porta de pedágio.