62 -Year -old Pediation se juntará ao Curso de Farmacologia do MD

Em sua busca para adquirir uma nova qualificação e tomar educação médica, o Dr. Neeli Ramchander, o notável pediatra de 62 anos na cidade de Nizamabad, está pronto para ingressar no curso de MD (farmacologia) no Government Medicine College, Nizamabad, Terça-feira.

O Dr. Ramchander, com uma carreira distinta no campo da pediatria que cobre mais de três décadas, quebrou o NEET-PG 2024 e garantiu um assento em MD (farmacologia). Como diz o Adagio, “aprender é um processo contínuo na vida”, o Dr. Ramchander está pronto para se tornar um estudante para se tornar um especialista em farmacologia aos 62 anos de idade. Ele ocupou vários cargos importantes, incluindo o vice -presidente nacional da Academia Indiana de Pediatria. -2014, presidente fundador do Corpo de Pediatria do Estado de Telangana.

“Minha ambição não cumprida de seguir o curso do MD me levou a comparecer ao NEET PG-2024”, disse o Dr. Ramchander, recebedor de um apresentador de prêmios, incluindo a Medalha Nacional de Redcross do Presidente da Índia (2017-2018).

“Eu deixei o curso de B.Pharm em 1982 e entrei no curso MBBS na Universidade de Kakatiya no mesmo ano. Fiz um diploma em saúde infantil (DCH) entre 1991 e 1993 para oferecer meus serviços no campo da pediatria. Mas não consegui encontrar minha ambição de seguir o curso de MD, já que havia dedicado todo o meu tempo à profissão e ao serviço social nas últimas três décadas ”, acrescentou.

Agora tive a oportunidade de participar do curso de MD e estou ansioso para concluir o curso com a maior diligência, ele promete. Isso me ajudará a adquirir uma nova qualificação para iniciar uma nova entrada no campo do ensino, diz o Dr. Ramchander, expressando sua vontade de compartilhar sua experiência profissional com futuros profissionais de saúde.