7 dicas para organizar sua casa de acordo com o Feng Shui no Ano Novo Chinês podem trazer muita sorte!

VIVA – Não parece que o Ano Novo Chinês chegará em breve. É hora de limpar sua casa, não só para deixá-la arrumada, mas também para trazer muita sorte no ano novo.

Leia também: Você quer fazer compras baratas no dia do pagamento? Veja o truque

Quando se trata de sorte, o feng shui definitivamente não pode ser deixado para trás. Para quem ainda está confuso, há dicas divertidas para organizar a casa de acordo com o feng shui. vibrações Sua sorte está ficando mais forte!

1. Limpe a casa, livre-se das energias negativas

Leia também: A emoção do feriado do Ano Novo Chinês com essas 7 atividades garante boa sorte!

A primeira coisa que devemos fazer é limpar a casa. Livre-se de itens não utilizados ou danificados. No feng shui, elementos que não são cuidados podem se tornar obstáculos à energia positiva. Então não tenha preguiça de limpar, ok? A vantagem é que a casa fica mais espaçosa e confortável, sabia?

2. Você deve usar vermelho

Leia também: Receita Siu Mie, uma refeição típica do Ano Novo Chinês deliciosa e fácil de fazer em casa



A cor vermelha é conhecida como símbolo de boa sorte e prosperidade. Portanto, não hesite em adicionar elementos vermelhos à decoração da sua casa durante o Ano Novo Chinês. Isso pode ser através de lanternas, enfeites de mesa ou até almofadas de sofá. Garantido para deixar sua casa mais alegre e trazer muita sorte.

3. Organize a entrada corretamente

Segundo relatos de diversas fontes, segundo o feng shui, a entrada de uma casa é como a “boca” da energia. Certifique-se de que a área de entrada esteja arrumada, iluminada e não bloqueada por objetos. Você também pode adicionar plantas verdes perto da porta para receber energia positiva.

4. A mesa de jantar é o centro da fortuna.

Na tradição chinesa, a mesa de jantar simboliza a prosperidade. Certifique-se de que sua mesa de jantar esteja limpa e arrumada. Coloque uma tigela cheia de laranjas ou maçãs como símbolo de boa sorte. Se possível, escolha cores brilhantes para torná-lo mais interessante. impressionante.

5. Evite cantos escuros

A energia negativa gosta de se aninhar em lugares escuros, por isso certifique-se de que os cantos da sua casa estejam iluminados. Use luzes adicionais ou velas de aromaterapia para tornar o ambiente mais quente e claro.

6. Coloque símbolos da sorte

Elementos decorativos como estátuas de dragões, peixes koi ou moedas da sorte podem ser acréscimos interessantes para embelezar a atmosfera da casa durante o Ano Novo Chinês. Além de proporcionar um toque estético diferenciado e refletir as nuances da cultura chinesa, essa decoração também possui um valor simbólico que acredita-se trazer boa sorte e fortuna aos moradores da casa.

Porém, é importante ficar atento ao equilíbrio do acordo. Muitas decorações podem fazer uma sala parecer lotada ou bagunçada. Escolha itens que realmente combinem com o tema e o tamanho do ambiente.

7. Aroma ambiente

 Ilustra??o de vela de aromaterapia

A fragrância também tem um papel importante, sabia? Escolha um aroma calmante como jasmim ou frutas cítricas para fornecer energia fresca em casa. Um aroma delicioso para os ocupantes da casa felizA sorte veio sem ser convidada!

NãoAqui estão algumas dicas de feng shui que você pode tentar para dar as boas-vindas ao Ano Novo Chinês. Você está interessado em experimentar?