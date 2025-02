7 estados para participar da educação Conclave hoje

Karnataka fará quarta -feira (5 de fevereiro de 2025) organizará um conclave de ministros do ensino superior de sete estados, para discutir o projeto de regulamentos emitidos pela Comissão de Subsídios da Universidade sobre a nomeação de Vicecillers.

Os ministros do ensino superior de Karnataka, Jammu e Caxemira, Himachal Pradesh, Jharkhand, Telangana, Tamil Nadu e Kerala participarão deste conclave.

O ministro do Ensino Superior de Karnataka, Mc Sudhakar, disse que alguns partidos regionais em alguns estados, embora se opõem aos novos padrões da UGC, estão em aliança com a NDA e não estão em posição de expressar abertamente sua oposição.

No entanto, ele apontou que Janata Dal (United), o Partido Pary Telugu Desam e Lok Janshakti (Ram Vilas Paswan), que estão em aliança com a NDA, emitiram declarações que expressam sua insatisfação. Ele também disse que o Ministro do Ensino Superior da União não participará do conclave devido às eleições da capital nacional.