7 ideias de atividades para comemorar o Réveillon em família, diversão garantida

Jacarta – O Réveillon é um momento especial que costuma ser aproveitado para reunir a família. Muitos deles estão começando a planejar atividades para passar bons momentos juntos.

Principalmente depois de passar por um ano cheio de desafios, esse momento de comemoração do Ano Novo é uma oportunidade de nos reunirmos de forma divertida. Então, quais atividades são adequadas para comemorar o Réveillon em família? Abaixo, VIVA resume segunda-feira, 30 de dezembro de 2024, ideias para atividades familiares divertidas no ano novo.

1. Assistam a um filme juntos



Assistir filmes pode ser uma opção de atividade emocionante para o Ano Novo. com sua pequena família. Prepare salgadinhos como pipoca, salgadinhos e bebidas quentes para deixar o ambiente mais agradável.

Não se esqueça de escolher filmes adequados para todas as idades para que todos os membros da família possam apreciá-los.

2. Jogue jogos em família

Jogos como jogos de tabuleiro, cartas ou charadas podem ser uma diversão divertida na passagem de ano em família. Além disso, sua família é muito ativa e gosta de brincar, o que torna essa atividade muito divertida.

3. Evento de churrasco

Uma das atividades divertidas que você pode experimentar para comemorar o Ano Novo é fazer um churrasco com sua família. Esta atividade tornou-se uma tradição para muitas pessoas na recepção do Ano Novo.

Existem vários tipos de alimentos para escolher, como milho, salsicha, carne, frango, churrasco e peixe. É claro que a realização desta atividade requer uma preparação minuciosa.

4. Faça uma viagem para fora da cidade

Para comemorar o Réveillon com um clima diferente, sair de férias fora da cidade pode ser uma opção interessante. Vários destinos populares para os feriados de Ano Novo geralmente incluem Java, Bali e outras ilhas que são os principais destinos dos turistas.

É claro que as férias em família trazem muitos benefícios porque duram muito tempo. Os benefícios incluem aliviar o estresse, aumentar a imunidade do corpo e relaxar a mente.

5. Evento de troca de presentes

Trocar presentes pode ser uma atividade divertida em família. Cada membro da família traz um presente simples e cuidadosamente embrulhado. Mais tarde, quando você trocar presentes, não se esqueça de fazê-lo aleatoriamente para aumentar a emoção.

6. Oração coletiva

A próxima atividade emocionante é reservar um tempo para refletir sobre as coisas boas que aconteceram no ano anterior e expressar gratidão em família. Depois disso, não esqueçam de orar juntos e pedir bênçãos e felicidades no ano novo.

7. Decorações e resoluções de Ano Novo

Convide toda a família para decorar a casa com o tema de Ano Novo. Utilize equipamentos como balões, luzes decorativas ou enfeites caseiros para embelezar o ambiente.

Depois disso, cada membro da família pode escrever suas resoluções ou esperanças para o próximo ano. Esta atividade trará um novo desejo de receber um ano melhor.

Ao experimentar uma ou mais das ideias acima, o Réveillon com sua família será um momento cheio de felicidade e lindas lembranças.