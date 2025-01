7 líderes democráticos em ascensão para observar

Os democratas estão a lutar para encontrar um novo líder para liderar o partido e organizar a resistência contra o presidente eleito Trump, após a derrota do vice-presidente Harris nas eleições do mês passado.

Vários grandes nomes foram mencionados como possíveis candidatos à nomeação presidencial democrata de 2028, ou pelo menos para servir como uma nova voz geracional para liderar os democratas no futuro. Alguns deles incluem o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, e o secretário de transportes, Pete Buttigieg.

Mas com esse papel aparentemente aberto, o próximo líder democrata nacional poderá ser alguém que passe despercebido.

Aqui estão sete possíveis futuros líderes democratas a serem observados:

Chris Murphy

O senador Chris Murphy (D-Conn.) Tem sido uma presença regular na bancada democrata do Senado há mais de uma década, mas tornou-se mais proeminente em pressionar para que o partido tome uma nova direção após a eleição.

Poucos dias depois da vitória de Trump, ele declarou que os Democratas precisam de alargar a sua campanha para reconquistar os eleitores da classe trabalhadora que perderam e abraçar o populismo económico como o seu “pólo”. Ele divulgou essas ideias de forma mais direta em um memorando aos democratas algumas semanas depois.

Estes argumentos surgem num momento em que o fervor populista tem desempenhado cada vez mais um papel no discurso político durante a era Trump em ambos os lados do corredor. Murphy continuou a reagir contra a nova administração Trump, questionando por que os democratas consideram o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) do presidente eleito “legítimo” e expressando preocupação com o impacto do novo presidente na mídia e na imprensa livre.

Murphy também foi uma voz importante no controle de armas após o tiroteio em Sandy Hook, Connecticut, e atuou como negociador do projeto bipartidário de controle de armas em 2022.

Cory Booker

O primeiro senador negro de Nova Jersey, o senador Cory Booker (D), tem sido uma presença constante na bancada democrata e está prestes a se tornar um de seus principais líderes.

Os colegas democratas de Booker o selecionaram no início deste mês para presidir o recém-criado Comitê de Comunicações Estratégicas. Isso o tornará o quarto democrata com maior posição na Câmara Alta, depois do líder democrata no Senado, Charles Schumer (Nova York), do líder Dick Durbin (Illinois) e da senadora Amy Klobuchar (Minnesota).

Booker já recebeu alguma atenção nacional por sua candidatura presidencial para 2020 e é visto como um possível candidato para 2028.

Agora, a sua posição de liderança do novo comité irá colocá-lo na vanguarda das mensagens dos Democratas do Senado. Booker disse em um liberar que planeia usar mensagens “criativas” e novas tecnologias e plataformas para “falar diretamente com o povo americano”.

Ro Khanna

Com líderes idosos como os senadores Bernie Sanders (I-Vt.) e Elizabeth Warren (D-Mass.), a ala progressista do Partido Democrata também parece ter uma grande vaga a preencher.

O deputado Ro Khanna (D-Califórnia) seria uma opção muito mais jovem, que demonstrou boa-fé progressista. Ele atuou como copresidente da campanha presidencial de Sanders em 2020 e trabalhou com ele em diversas peças legislativas no Congresso.

Ele prometeu não aceitar dinheiro dos comités de acção política e apelou ao fim da influência do dinheiro na política, defendeu políticas antitrust e desenvolveu algumas das suas próprias, apelando aos democratas para que adoptassem os avanços tecnológicos e trabalhassem com Silicon Valley. que está incluído. no distrito de sua casa.

Khanna foi por vezes objecto de especulações sobre as suas possíveis ambições presidenciais. Ele foi um substituto de Biden e fez campanha pela sua campanha escrita em New Hampshire, um estado-chave no ciclo de nomeações, antes das primárias deste ano.

Ritchie Torres

O deputado Ritchie Torres (DN.Y.) foi eleito pela primeira vez para o Congresso em 2020, e os observadores o consideraram uma provável adição à ala progressista do partido. Mas, em particular, durante o último ano, ele distanciou-se da extrema esquerda e pressionou para que o partido adotasse uma abordagem mais moderada.

Torres criticou duramente a ala progressista após a eleição, culpando-o em parte pela derrota de Harris, uma vez que ela se tornou uma voz mais proeminente para aqueles que acreditam que o partido deve moderar para resolver os seus problemas eleitorais.

Ele argumentou que Trump “não tem melhor amigo do que a extrema esquerda”, que segundo ele é mais representativa das redes sociais do que do “mundo real”.

ele também aparece preparar concorrer ao governo de Nova York em 2024, já que também criticou a governadora Kathy Hochul (D), dizendo que ela “nega a profundidade de suas vulnerabilidades como candidata democrata”, comparando-a a Biden este ano. Se for bem-sucedido, tornar-se governador de um dos maiores redutos democratas do país certamente o colocaria no mapa.

Jared Polis

O governador do Colorado, Jared Polis (D), fez história em 2018 como o primeiro homem assumidamente gay eleito governador de um estado, mas recebeu nova atenção após a eleição por sua preparação para um segundo mandato de Trump.

Ele tomou medidas no sentido da colaboração em todo o espectro, em vez da resistência, ao mesmo tempo que defende a protecção da democracia, uma preocupação entre muitos críticos de Trump. Polis e o governador de Illinois, JB Pritzker (D), lançaram no mês passado uma iniciativa estadual e apartidária chamada Governadores Salvaguardando a Democracia para aumentar a colaboração entre governadores para combater ameaças à democracia e proteger as instituições democráticas.

Polis recebeu algumas críticas por seus rápidos elogios a Robert F. Kennedy Jr. para liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, mas enfatizou manter a mente aberta e vê-lo como uma possível melhoria em relação à escolha de Trump para o primeiro mandato, Alex Random.

Entretanto, em termos de política, Polis tem sido um pouco dissidente, opondo-se aos mandatos de vacinas contra a COVID-19 e devendo o seu sucesso como governador de dois mandatos a cortes de impostos, entre outras iniciativas económicas. A Polis até recebeu elogios de Vivek Ramaswamy, que co-liderará o DOGE, por cortar regulamentações.

Andy Beshear

Andy Beshear, o governador democrata de um estado vermelho, já era visto como uma estrela em ascensão no partido após a sua reeleição em 2023.

Mas suas ações subiram ainda mais em 2024, quando ele estava na lista para servir como companheiro de chapa de Harris depois que ela se tornou a suposta candidata democrata. Com a perda de Harris e o mandato de Beshear limitado em 2027, o governador do Kentucky pode se tornar um dos principais futuros líderes do partido.

Após a eleição, Beshear também procurou definir como será o futuro partido, escrevendo um artigo de opinião no The New York Times. Ele disse que não iria “jogar o jogo da culpa”, mas apelou aos democratas para se concentrarem em “questões centrais” como empregos, habitação e cuidados de saúde.

Beshear apontou a sua própria vitória na reeleição como um roteiro para os democratas, argumentando que venceu porque os seus eleitores sabem que ele se preocupa com eles e produziu resultados “tangíveis”.

Ele também está pronto para participar como presidente da Associação de Governadores Democratas em 2026, tendo sido eleito vice-presidente para o ano seguinte.

Wes Moore

O governador de Maryland, Wes Moore (D), só procurou um cargo político pela primeira vez em 2022 por causa de sua candidatura bem-sucedida para governador, mas seu nome tem surgido cada vez mais à medida que analistas analisam o futuro do partido.

Houve especulações de que Moore era um possível companheiro de chapa de Harris até que ele disse que não era interessado no papel. Mas ele ainda foi incluído nas listas de possíveis candidatos para 2028.

Ele ganhou atenção nacional depois colapso da ponte Francis Scott Key, em Baltimore, em março, e por perdoar mais de 175 mil condenações por porte de maconha em Maryland, em junho.

Além da formação militar de Moore, o ex-prefeito de São Francisco, Willie Brown (D), disse que Moore poderia ser o “próximo” depois de Harris “se ele se sair bem”.

