7 momentos notáveis ​​entre VIPs no funeral de Carter

O funeral do ex-presidente Carter na Catedral Nacional de Washington reuniu todos os cinco presidentes vivos e atuais e ex-funcionários em um evento repleto de interações notáveis.

Carter morreu em 29 de dezembro, aos 100 anos, e recebeu um funeral de estado em Washington, D.C., na quinta-feira, depois de ter mentido no Capitólio para que o público prestasse suas homenagens esta semana. O presidente Biden, a pedido de Carter, fez o elogio.

Os ex-presidentes Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e o novo presidente eleito Trump estiveram presentes no culto e sentaram-se lado a lado na igreja. O vice-presidente Harris e os ex-vice-presidentes Al Gore e Mike Pence também compareceram.

O funeral foi uma rara oportunidade em que os actuais e antigos presidentes e a maioria dos seus cônjuges estiveram no mesmo local e ao mesmo tempo, e proporcionou uma série de momentos notáveis ​​entre eles, além de alguns funcionários de alto nível que estiveram notavelmente ausentes. .

Aqui estão sete momentos notáveis ​​entre VIPs no funeral de Carter.

Trump e Obama trocam piadas

Um dos momentos mais notáveis ​​ocorreu antes mesmo de o serviço religioso começar, quando Trump e Obama, há muito conhecidos por serem rivais políticos, tiveram uma longa troca amigável.

As câmeras capturaram Trump e Obama, que estavam sentados um ao lado do outro, trocando piadas, e Obama rindo de algo que o novo e ex-presidente disse. Eles pareceram conversar por vários minutos antes do início do funeral.

A troca foi notável dado que Trump acusou falsamente durante anos que Obama não nasceu nos Estados Unidos e não deveria ser elegível para ser presidente, e acusou repetidamente Obama de espionar a sua campanha de 2016.

Obama criticou Trump no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca em 2011 e fez campanha feroz contra Trump em 2016, 2020 e 2024, chamando-o de ameaça à democracia e de valentão.

A troca de quinta-feira foi uma das várias inversões de papéis que Trump enfrentou desde que venceu as eleições em novembro, nas quais antigos inimigos parecem apoiá-lo.

Biden elogia Carter

Biden foi uma das poucas figuras proeminentes a fazer elogios em memória de Carter e usou seus comentários para elogiar o 39º presidente como um homem de grande caráter que, em muitos aspectos, estava à frente de seu tempo em questões como direitos civis, conservação e Oriente Médio. . Leste. paz.

“A amizade de Jimmy Carter me ensinou, e ao longo de sua vida ele me ensinou, que a força de caráter é mais do que um título ou o poder que possuímos. É a força para compreender que todos devem ser tratados com dignidade e respeito. Que todos, e quero dizer todos, merecem oportunidades iguais”, disse Biden.

“Temos a obrigação de não abrigar o ódio e de enfrentar o que meu pai costumava dizer ser o maior pecado de todos: o abuso de poder”, acrescentou.

Nesse momento, as câmeras transmitem os cultos. corte de um tiro de ex-presidentes sentados na plateia. Biden e outros presidentes democratas, especialmente Obama, alertaram que Trump é uma ameaça à democracia se abusar do cargo de presidência.

Após o serviço religioso, ao sair da Catedral, Biden cumprimentou o primeiro-ministro cessante do Canadá, Justin Trudeau, que anunciou sua renúncia na segunda-feira, e o príncipe Eduardo, que representava a família real britânica.

Trump e Pence apertam as mãos

Quinta-feira marcou a primeira vez que Trump e seu ex-vice-presidente, Mike Pence, estiveram na mesma sala desde o fim de seu governo, em janeiro de 2021.

Pence e Trump trocaram uma breve saudação após a chegada de Trump. Os dois apertaram as mãos e trocaram algumas palavras. A ex-segunda-dama Karen Pence permaneceu sentada e não interagiu com Trump ou com a ex-primeira-dama Melania Trump. Os Pence estavam sentados uma fileira atrás dos Trumps.

A relação entre os dois homens foi fraturada pela campanha de pressão de Trump sobre Pence para rejeitar os resultados das eleições de 2020 em 6 de janeiro de 2021. Pence recusou, insistindo que não tinha autoridade para fazê-lo, mesmo quando os manifestantes invadiram o Capitólio, ameaçando sua vida.

Pence concorreu brevemente contra Trump durante as primárias republicanas de 2024 antes de desistir.

Harris com uma cara severa e fria em relação aos Bidens

Quando Harris chegou à catedral com seu marido, o segundo cavalheiro Doug Emhoff, ela não cumprimentou ninguém e sentou-se em fila de frente para os ex-presidentes.

Quando os Bidens se sentaram ao lado de Harris e Emhoff, nenhum dos dois se cumprimentou. Durante todo o culto, Harris olhou para frente e apenas ocasionalmente interagiu com Emhoff.

Após o término do serviço religioso, Harris se virou e cumprimentou Bush e a ex-primeira-dama Laura Bush.

Ele então se virou para falar com Obama, que é visto como um antigo aliado seu, momentos depois e os dois conversaram por vários segundos enquanto Trump, ao lado de Obama, olhava para frente e não interagia. Harris e Trump já haviam participado brevemente da campanha, quando ambos estiveram em Nova York, em setembro, para o memorial do 11 de setembro.

Mas quinta-feira foi a primeira vez que Harris esteve publicamente na mesma sala com Obama e Trump desde que perdeu as eleições de novembro.

Harris substituiu Biden como candidato democrata no final de julho, depois que o presidente encerrou sua candidatura em meio à pressão dos democratas, incluindo Obama, para abandonar sua candidatura. Mas Biden disse esta semana que ainda acredita que teria derrotado Trump, embora as pesquisas o mostrassem muito atrás.

Bush dá um soco no estômago de Obama

Quando Bush entrou no banco com os outros presidentes, Obama o defendeu e Bush deu a Obama uma breve batida de barriga.

O momento foi muito breve, quando Bush passou por Obama para chegar ao seu lugar com Laura Bush entre eles. Os dois pareciam ser os mais amigáveis ​​​​entre o grupo com a saudação rápida. Os Bush e Obama partilharam uma série de interações amistosas nos últimos anos, momentos notáveis ​​no meio da forte polarização política no país. Bush e a ex-primeira-dama Michelle Obama, em particular, estiveram no centro de múltiplas interações virais, incluindo a inauguração do Museu de História Afro-Americana em 2016, no sábado.

Michelle Obama e Dick Cheney não apareceram

Obama foi o único ex-presidente a chegar ao evento sem a esposa, a ex-primeira-dama Michelle Obama. Uma porta-voz dos Obama reconheceu que não estava presente, mas não deu o motivo.

“A ex-primeira-dama Michelle Obama não compareceu ao funeral nacional do presidente Carter. A senhora Obama envia seus pensamentos e orações à família Carter e a todos que amaram e aprenderam com o extraordinário ex-presidente”, disse a porta-voz Crystal Carson.

A CNN informou na quinta-feira que a ex-primeira-dama estava de “férias prolongadas” no Havaí.

O ex-vice-presidente Dick Cheney também não compareceu. Ele é o único ex-grande republicano a endossar a candidatura de Harris à presidência em 2024, e sua filha, a ex-deputada Liz Cheney (R-Wyo.), Tornou-se uma crítica frontal e central de Trump após o motim de 6 de janeiro no Capitólio. Cheney também foi vice-presidente do comitê especial da Câmara que investigou o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA. Biden concedeu-lhe a Medalha Presidencial de Cidadão na semana passada.

Além de Gore e Pence, o ex-vice-presidente Dan Quayle, que serviu no governo do ex-presidente George HW Bush, também esteve presente.

Thomas e Gorsuch desaparecidos entre os juízes

O presidente do tribunal John Roberts e os juízes associados Samuel Alito, Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett e Ketanji Brown Jackson compareceram ao funeral de Carter.

Mas os juízes Clarence Thomas e Neil Gorsuch não compareceram, confirmou o tribunal ao The Hill.

O serviço colocou a maior parte do tribunal superior na mesma sala que Trump, que tem um pedido de emergência pendente pedindo aos juízes que suspendam a sua sentença criminal, que está marcada para sexta-feira.

Alito também esteve sob os holofotes por uma ligação que teve com Trump no início desta semana para discutir um ex-paralegal que estava sendo considerado para um cargo na nova administração. O juiz disse que não sabia na época que Trump apresentaria o pedido e que o assunto não foi discutido.

Trump não pareceu interagir com nenhum juiz durante o funeral de Carter.

Zach Schönfeld contribuiu.

