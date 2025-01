7 Os hábitos noturnos de pessoas preguiçosas que vivem sem progresso

Yakarta, vivo – Você já sentiu a vida como um caminho, embora tenha tentado muito? Talvez a causa tenha o hábito da sua noite. De acordo com a psicologia, o tempo antes de dormir é um momento importante para o auto -desenvolvimento. Infelizmente, muitas pessoas inconscientemente fazem coisas que realmente impedem o progresso. Relatado Biz Pequeno TecnologiaAqui estão sete hábitos noturnos que geralmente fazem pessoas preguiçosas.

 Ilustração acordada à noite Foto: www.freepik.com/free-vector

1. Muito tempo brincando com o celular

Deslocamento Redes sociais ou notícias de leitura geralmente são a escolha de muitas pessoas para preencher o tempo. De fato, esse hábito está perdendo tempo e faz você esquecer as coisas mais úteis. Tente reduzir o tempo da tela à noite e substituí -lo por atividades relaxantes, como ler livros ou meditar.

2. Não dê um dia de responsabilidade

Se você dorme sem preparar um plano para amanhã, sua manhã pode se sentir confusa. Você gosta de continuar “perseguindo a hora” ao longo do dia. Comece a apontar para as coisas que você deseja fazer amanhã antes de dormir. Isso é simples, mas o impacto é ótimo para a produtividade.

3. Ngil meia -noite

Os refrescos à noite podem interferir na qualidade do sono e causar ganho de peso. Em geral, a escolha de lanches à noite também não é saudável, como alimentos doces ou fritos. Evite lanches antes de dormir e verifique se o jantar é suficiente para manter a energia.

4. Ignorando o desenvolvimento do carro

Passar tempo apenas assistindo televisão ou tocando sem limites pode fazer você perder a oportunidade de se desenvolver. Lembre -se, à noite, também pode ser hora de aprender algo novo ou perfeito.

5. Não é a auto -reflexão

Muitas pessoas dormem imediatamente sem pensar no que aconteceu ao longo do dia. De fato, refletir sobre o que foi feito pode ajudá -lo a aprender com a experiência. Antes de dormir, reserve alguns minutos para pensar: o que ele alcançou hoje e o que deve ser consertado?

6. Mais entretenimento improdutivo

Entretenimento como assistir filmes ou tocar é divertido, mas se for longe demais, você pode perder tempo. Certifique -se de estabelecer um prazo para o entretenimento para que a noite seja mais equilibrada.

7. Falta de qualidade de qualidade

O sono suficiente é importante para a saúde física e mental. Se você costuma ficar acordado até tarde ou dormir até tarde da noite, seu corpo não poderá se recuperar de maneira ideal e sua produtividade diminui. Primeiro, o sono noturno o suficiente para que o corpo e a mente estejam prontos para enfrentar no dia seguinte.

Os hábitos noturnos influenciam muito como você vive no dia seguinte. Ao mudar de hábitos anteriores, pode ser mais produtivo e avançado. Não subestime o tempo antes de dormir, porque essa pode ser a chave para o seu sucesso!