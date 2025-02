7 vegetais que mudam suas vidas, mais de 30 anos devem ser consumidos

Yakarta, vivo – À medida que envelhecemos, o corpo de uma pessoa precisa de mais nutrição e tratamento para enfrentar os desafios da vida que mudam constantemente. Da diminuição da saúde digestiva em baixa saúde metabólica à perda de massa muscular e maior risco de problemas crônicos de saúde, como doenças cardíacas, diabetes e osteoporose.

Essas condições exigem uma dieta que tenha o equilíbrio certo entre vegetais nutricionais sólidos que podem apoiar e melhorar a saúde geral. Aqui estão alguns vegetais que valem a pena colocar na dieta diária após os 30 para evitar problemas relacionados à idade, conforme relatado por Times da Índia. Yuk, deslocamento!

Espinafre

O espinafre é um dos vegetais de folhas verdes mais saudáveis ​​e saudáveis ​​que podem ajudar a melhorar a saúde e a prosperidade em geral. Isso se deve à quantidade de nutrientes como ferro, folato, vitamina K, vitamina A e fibra e muito mais.

De fato, à medida que envelhecemos, os níveis saudáveis ​​de ferro se tornam mais importantes para prevenir a anemia e a fadiga. Além disso, o espinafre também possui um alto conteúdo dobrável para apoiar a saúde do coração e pode ajudar a manter um nível saudável de pressão arterial.

A vitamina K é muito importante para a saúde óssea, o que é cada vez mais importante nos 30 anos de idade porque a densidade óssea tende a diminuir à medida que envelhecemos. O espinafre pode ser facilmente adicionado a subzis, milk -shakes, salada ou prato cozido para aumentar a ingestão nutricional.

Brócolis

Outro vegetal subestimado, mas nutritivo, é o brócolis, o que pode ser um alimento saudável para os alimentos diários. Fibra, vitamina C e antioxidantes como SulForafano, compostos que foram demonstrados para ajudar a combater o câncer e apoiar a desintoxicação.

De acordo com a investigação publicada na Biblioteca Nacional de Medicina, afirma -se que o SulForafano em brócolis fornece proteção contra o câncer por meio de mudanças em vários mecanismos epigenéticos e não epigenéticos; Isso é indicado no caso de muitos tipos de câncer. Além disso, o brócolis é uma fonte de cálcio que desempenha um papel importante na manutenção da densidade óssea.

Ao entrar nos anos 30, o foco na saúde óssea e na luta contra o estresse oxidativo é muito importante, e o brócolis é um dos melhores vegetais para proteger o corpo de condições crônicas como artrite e inflamação.

Cenoura

As cenouras também contêm beta -caroteno, que se torna o corpo na vitamina A. Esta vitamina é importante para manter uma boa visão, suporta a saúde da pele e a melhoria do sistema imunológico. À medida que envelhecemos, a elasticidade da pele começa a diminuir, de modo que antioxidantes como a vitamina A são mais importantes para a pele e reparo brilhante.

Além disso, as cenouras são ricas em teor de fibras, o que ajuda a digestão e a melhorar a saúde intestinal, para evitar inchaço e outros problemas digestivos que são comuns à medida que envelhecemos. Aproveite o cru como um sanduíche, salada ou cozido em um ensopado.

UBI

As batatas -doces são ricas em carboidratos complexos, fibras e vitamina A na forma de beta -caroteno. Eles também são uma boa fonte de potássio, o que ajuda a regular a pressão arterial e a saúde do coração. A fibra em batata -doce ajuda a saúde digestiva, apoiando movimentos intestinais regulares e mantendo a saúde intestinal, o que pode ser um problema à medida que envelhecemos.

Além disso, os antioxidantes em batata -doce ajudam a reduzir a inflamação e a apoiar a saúde da pele, por isso é um excelente alimento para pessoas de 30 anos que querem envelhecer com graça. Asse, faça purê ou adicione à sopa para obter alimentos ricos em nutrientes.

Couve

A couve é um dos vegetais de folhas verdes que podem realmente ajudar a melhorar a imunidade corporal e a saúde metabólica. A razão pela qual esses vegetais devem ser consumidos após os 30 anos é porque são ricos em vitamina C, vitamina K, cálcio e fibra.

A vitamina C é muito importante para a produção de colágeno, o que ajuda a manter a elasticidade da pele e reduzir a aparência de linhas finas e rugas, que são problemas comuns à medida que envelhecemos. O cálcio no espinafre de água suporta a saúde dos ossos, e a fibra ajuda a digestão e controle de peso. O Antioxidante Curly também ajuda a proteger o corpo contra danos oxidativos que podem causar envelhecimento prematuro e doenças crônicas.

Tomate

Os tomates são ricos em licopeno, fortes antioxidantes que demonstraram proteger contra doenças cardíacas e câncer. O Licopeno também suporta a saúde da pele, protegendo -a dos raios UV prejudiciais e impedindo o envelhecimento prematuro. Nos anos 30, a saúde do coração e a manutenção dos jovens da pele se tornaram uma prioridade, e os tomates fornecem uma excelente combinação de nutrientes para ajudar os dois. Eles também são uma boa fonte de vitamina C e potássio, o que contribui para a saúde do sistema imunológico e regula a pressão arterial.

Paprika

 Paprika/Ilustração Lavagem de vegetais.

A páprica, especialmente a páprica vermelha, é rica em vitamina C e antioxidantes, que são importantes para manter a imunidade e combater o estresse oxidativo. A vitamina C aumenta a produção de colágeno, a saúde da pele e as propriedades antioxidantes ajudam a proteger o corpo contra inflamação e doenças crônicas.

Nos anos 30, o metabolismo corporal tende a desacelerar, e o alto teor de água e fibra na placmer pode ajudar a regular o metabolismo e apoiar a digestão. Eles também são alimentos de baixa qualificação que podem ser inseridos em vários pratos, variando de salada a agitação.