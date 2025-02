75.000 trabalhadores federais dos EUA aceitam o programa de compra do governo Trump

Os manifestantes se juntam durante um protesto contra o bilionário Elon Musk, que dirige o impulso do presidente dos EUA, Donald Trump, para reduzir o governo federal, fora do Escritório de Gerenciamento de Pessoal dos Estados Unidos (OPM) em Washington. Arquivo | Crédito da foto: Reuters

Cerca de 75.000 trabalhadores federais dos EUA aceitaram o programa de compra diferido da administração do presidente Donald Trump, disse um porta -voz do Escritório de Gerenciamento de Pessoal dos Estados Unidos na noite de quarta -feira (12 de fevereiro de 2025).

A compra é uma das muitas abordagens que Trump está adotando para reduzir uma força de trabalho civil de 2,3 milhões que criticou como ineficaz e tendenciosa contra ele.

Ele também ordenou que as agências governamentais se preparassem para cortes de emprego de alta faixa, e vários já começaram a demitir contratações recentes que não têm segurança ocupacional completa.

As autoridades foram instruídas a preparar cortes de funcionários de até 70% em algumas agências, dizem as fontes.

Os sindicatos pediram aos seus membros que não aceitassem a compra e alertaram que Trump não pode confiar em honrá -lo.

A oferta promete pagar aos funcionários seus salários e benefícios regulares até outubro, sem exigir que eles funcionem, mas isso pode não ser ferro. As leis atuais de despesas expirarem em 14 de março e não há garantia de que os salários sejam financiados além desse ponto.

Trump tem vice -bilionário Elon Musk para direcionar o recém -criado Departamento de Eficiência do Governo, que está vasculhando os registros de pagamento e pessoal para reduzir US $ 1 bilhão do orçamento federal, que totalizou US $ 6,75 bilhões no ano passado. Os salários dos trabalhadores civis representam menos de 5% desse total.