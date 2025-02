788 kg de cocaína apreendida no porto de Gioia Tauro

Guardia di Finanza levou 788 kg de cocaína pura escondida em dois recipientes. É o resultado das operações executadas pelo comando provincial das chamas amarelas de Reggio Calábria em cooperação com os funcionários da Agência de Alfândega e Monopoles e se enquadra no plano de ação articulado desenvolvido em toda a Porta Porta, onde as inspeções foram reforçadas a capturar , entre os milhares de recipientes que processaram durante o dia durante o dia processados ​​durante o dia, aqueles que esconderam a droga.

788 kg de cocaína, se colocados no mercado, poderiam trazer mais de 126 milhões de euros para organizações criminosas.

Como parte da investigação, eles estavam focados em descobrir vários métodos de sigilo pelas associações criminais para digitalizar o sofisticado dispositivo de scanner fornecido à Agência para Alfândega e Monopólios e depois verificaram as unidades de cães do grupo Gioia Tauro Guardia di Finanza.

Alguns pães de cocaína estavam escondidos dentro de centenas de sacos de pellets, enquanto outros estavam cuidadosamente escondidos dentro da interça obtida no compartimento do motor de um recipiente refrigerado que transportava peixes congelados.

Segundo os investigadores, o seqüestro enfatiza como os comerciantes falaram com as pessoas para diversificar as técnicas de esconder a cocaína, tentando atravessar os cheques alfandegários e policiais penetrantes na área do porto de Gioia Tauro.

