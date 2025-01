7ª temporada: Por que Diana de Miriam Shor não era regular na série

Muitos estão ansiosos para saber por que Diana Trout, interpretada por Miriam Shor, não era um membro regular do elenco em Temporada mais jovem 7. Apresentada na 1ª temporada, ela é uma personalidade atrevida e honesta, que atua como chefe de marketing da Empirical Press. Depois de ficar impressionada com a entrevista da personagem principal Liza e sua aparência jovem, ela lhe dá uma grande oportunidade. No entanto, muitos se perguntaram sobre a verdadeira causa da mudança de Diana de membro regular para recorrente no elenco na 7ª temporada.

Veja por que Diana Trout, de Miriam Shor, não era regular na 7ª temporada de Younger

Diana de Shor recebeu status recorrente na 7ª temporada de Younger devido a problemas de “agendamento” e “problemas relacionados ao COVID”.

Uma das personagens favoritas dos fãs, Diana, foi membro regular do elenco até a 6ª temporada. No entanto, na temporada final ela apareceu apenas uma vez por videochamada, o que certamente decepcionou os fãs. Não foi possível retornar à capacidade normal devido à pandemia, que afetou diversas produções ao redor do mundo.

Mais cedo, Linha de TV confirmou que os regulares Miriam Shor e Charles Michael Davis não aparecerão muito na temporada final pelos motivos mencionados acima. O criador Darren Star explicou ainda: “No entanto, eles sempre serão uma parte integrante e muito querida da família ‘Younger’ e acrescentaram muito coração e alma à série.”

Na 7ª temporada, soube-se que Diana ainda está na Itália, passando a lua de mel com Enzo Deluca. Ela apareceu apenas uma vez, o que decepcionou um pouco os fãs por não conseguir vê-la na temporada.

Muitos há muito se perguntam se a 8ª temporada algum dia acontecerá, já que agora a situação do COVID se estabilizou e tudo está bem na indústria. Mas como a Star projetou a 7ª temporada como a última, parece que não haverá outra temporada.