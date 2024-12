8 atores do Squid Game que estiveram envolvidos em escândalos polêmicos

Coreia do Sul, VIVA – Série suspense Coreia, que é muito popular na Netflix, Jogo de lularetorna com a 2ª temporada em 26 de dezembro e é muito aguardado pelo público. jogo de lula 2 Chegou a ficar em primeiro lugar em 93 países onde a Netflix está disponível após seu lançamento oficial.

Embora seja muito popular, alguns espectadores optam por não assisti-lo devido ao seu elenco. Embora a nova temporada apresente muitos atores novos e talentosos, a série também apresenta vários atores que estiveram envolvidos em escândalos na vida real. Relatório de coreabooaqui está a lista. Role para baixo para ver o artigo completo.

1. O Yeong Su

 Oh Yeong Su na série The Squid Game

Depois de alcançar sucesso global com Squid Game, O Yeong Su, conhecido por seu papel como Jogador 001, Oh Il Nam ou “Vovô Gganbu”, foi acusado em novembro de 2022 de abraçar inapropriadamente uma atriz, segurar sua mão e beijá-la na bochecha .

Embora inicialmente tenha negado as acusações, acabou por ser considerado culpado em maio de 2024. O ator afirmou ainda que considerou a pena de 8 meses de prisão com período probatório de 2 anos “muito dura”, considerando que já tinha sido “punido .” pela sociedade” pelas suas ações. Portanto, ele recorreu da sentença.

2. Lee Jung Jae

 Lee Jung Jae em O Jogo de Lula 2

Lee Jung Jae, que interpreta o personagem principal Seong Gi Hun (Jogador 456), alcançou grande sucesso e prêmios em todo o mundo, inclusive ingressando na franquia. guerra nas estrelas na série Disney + The Acolyte em 2024.

No entanto, suas revelações anteriores surpreenderam os fãs coreanos e internacionais. Lee Jung Jae foi considerado culpado em vários casos de DUI e dois casos de agressão.

3.Lee Byung Hun

Lee Byung Hun é mais conhecido por seu papel como Front Man em Jogo de lula. Ele já havia obtido sucesso em hollywood e se tornou o primeiro ator coreano a apresentar um Oscar.

No entanto, ele também se envolveu em polêmica. Em 2009, sua ex-namorada, Kwon Mi Yeon, o processou por suposta fraude sexual e de jogos de azar, mas Lee rebateu o processo por difamação. O apresentador de televisão Kang Byung Kyu também esteve envolvido neste conflito e acabou preso.

Em 2014, Lee foi chantageado por Dahee do GLAM e pela modelo Lee Ji Yeon exigindo dinheiro por um vídeo comprometedor. Ambas as mulheres foram presas, mas receberam penas suspensas depois que Lee se desculpou. Por último, é relatado que Lee tem dívidas fiscais de centenas de milhões de won.

3. TOP Eks BIGBANG

 TOP BigBang do Jogo de Lula 2

O ex-membro do BIGBANG, TOP, recebeu reações mistas depois de interpretar Thanos (Jogador 230), um ex. rapperque consomem drogas ilegais. Ironicamente, o próprio TOP esteve envolvido num escândalo de abuso de drogas.

Em 2017, TOP foi acusado de usar maconha após fumar com Han Seo Hee. Ele admitiu que estava arrependido e largou o hábito. TOP foi suspenso das funções policiais e levado às pressas para o hospital devido a uma overdose de sedativos. TOP se declarou culpado, foi condenado a dois anos de liberdade condicional e completou o serviço militar como funcionário do serviço público em 2019.

4. Oh Dal Su

Oh Dal Su interpreta o Capitão Park em O jogo de lula 2ª temporada. No entanto, ele se envolveu no movimento #MeToo em 2018, depois que uma atriz o acusou de assédio sexual. Inicialmente, ele negou as acusações, mas depois que mais vítimas apareceram no programa Newsroom da JTBC, ele se desculpou por seus “erros”. Depois disso, ele ficou fora dos olhos do público por algum tempo. Em 2019, o caso foi encerrado sem investigação formal porque o prazo de carência legal havia expirado, já que o incidente ocorreu na década de 1990.

5. Canção Jovem Chang

O ator veterano Song Young Chang entrou na 2ª temporada como Im Jeong Dae (Jogador 100), que rapidamente se tornou um personagem odiado. Porém, na vida real ele se envolveu em um crime sexual.

Em setembro de 2000, Song se tornou a primeira celebridade a ser presa sob a acusação de prostituição de menor, pois foi relatado que ele pagou US$ 150 para fazer sexo com uma garota de 16 anos duas vezes em um carro quando tinha 42 anos. . velho apesar de ser casado e ter uma filha.

6. Lee Jin Wook

 Lee Jin Wook é pego em caso de assédio sexual

Lee Jin Wook, que é popular por seu papel em jogo de lula 2 E doce larfoi rejeitado devido a acusações de estupro em 2016. Uma amiga o acusou depois de visitar seu apartamento para colocar cortinas, mas o tribunal decidiu que não se tratava de estupro porque se considerou que houve consentimento. Lee contestou acusações falsas e foi finalmente absolvido depois que o demandante admitiu que suas acusações eram falsas. No entanto, o queixoso alegou posteriormente que foi coagido pela polícia e que na verdade foi uma vítima.

7. Parque Sung Hoon

Mais recentemente, Park Sung Hoon foi adicionado à lista de atores polêmicos, embora tecnicamente não tenha cometido nenhum crime. Apesar de receber elogios por seu papel como a mulher transexual Cho Hyun Ju (Jogador 120) na 2ª temporada, ela irritou muitos fãs depois de compartilhar uma paródia pornográfica da série por meio de suas histórias no Instagram.