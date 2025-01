8 -Month -old Girl resgatou fígado de 5 meses

A garota de oito meses foi salva por um transplante de fígado de 5 meses. A intervenção foi realizada no Hospital Molinette em Turim. A criança nasceu com malformações muito graves, atresia de folhetos de bilhar e as primeiras operações que foram realizadas quando foram de dois meses, trouxeram consequências adversas (“como isso acontece em cerca de um terço desta espécie”, de acordo com o que elas especificam da cidade de saúde). O doador é um pequeno falecido em outra área italiana de patologia encefálica congênita.

A menina, em julho do ano passado, foi submetida ao Hospital Infanti Regina Margherita Infanti Hospital, a primeira intenção reparadora da porto-teoro-anastomose. “Infelizmente, isso acontece em cerca de um terço desse tipo de intervenção – eles explicam da cidade da saúde – o fluxo da bile do fígado em direção ao intestino e ao fígado da menina encontrou incansavelmente o desenvolvimento da cirrose. icterícia pesada ”.

A criança foi então incluída na lista de espera pediátrica por transplante de fígado, mas a busca por um doador compatível não desistiu por seis semanas. Nesse ponto, seu pai afirmou que estava disponível para retirar parte de seu fígado: a avaliação forneceu um resultado favorável e a intervenção foi agendada na metade de janeiro. Porém, menos de 72 anos depois de entrar na sala de operações, o Centro Nacional de Transplante relatou a presença de um doador compatível no Piedmont Center (dirigido por Federic Genzano). Renato Romagnoli, diretor do Departamento de Transplante e Centro de Transplante de Adultos e Fígado Infantil em Molinette, aceitou essa proposta, apesar das difíceis condições da menina.

A amostragem de fígado de um doador muito pequeno foi feita por Paolo Strignon. A cirurgia complexa em uma garotinha (número 4 200 na história do centro de Turim) foi realizada por Romagnoli e sua equipe, com a assistência de Angelo Panio e colegas da anestesia e ressuscitação 2.

A operação durou 11 horas “e foi tecnicamente bem -sucedida”, comunicando -se da cidade da saúde. O fígado transplantado restaurou imediatamente sua função e o paciente foi despertado e extubado. A regressão do importante estado de icterícia foi muito rápida e a menina foi transferida para o Departamento de Gastroenterologia do Hospital Infanti Infantil para o período de reabilitação.

