Kunduz, vivo – Os moradores da cidade de Kunduz, Afeganistão, ficaram surpresos com a explosão de atentados suicidas que ocorreram na terça -feira, 11 de fevereiro de 2025. Na época do incidente, um terrorista suicida se detonou na frente de um dos bancos do ramo de Kabul em A cidade de Kunduz, onde os funcionários o governo se reúnem para receber um salário.

Como resultado desse incidente, houve 8 pessoas que foram mortas e houve várias pessoas que ficaram feridas. O porta -voz do Ministério do Interior do Afeganistão disse que as vítimas assassinadas eram civis.

“Ontem testemunhamos o incidente de partir o coração na cidade de Kunduz. Oito pessoas, incluindo Mujahideen e civis, que eram mártires, e vários outros moradores ficaram feridos”, disse o porta -voz do Ministério da Inter -Attorney, como citado pela estação de rádio Salam Watandar

A pesquisa de incidentes estava no meio do dia para ir e deve ser supervisionada pela equipe da paz. Com base nos dados iniciais, “esta horrível raiz do mal está no exterior”, disse ele.

Nesse caso, o grupo terrorista do ISIS, que foi proibido na Rússia, disse que foi responsável pelo ataque.

