80 % se formaram! Este é o segredo do sucesso na seleção da CPN 2025

Yakarta, vivo – O Ministério da Reforma Administrativa e a Reforma Burocrática (Kemenpan RB) fornece informações relacionadas à seleção de possíveis funcionários (CPNs) 2025. O ministro do Pão RB, Rini Widyantini, revelou que a oportunidade de abrir o CPNS 2025 é bastante grande.

“É provável que a seleção de CPNs em 2025 seja realizada. Isso se deve às formas de cerca de 600 mil 2024 que não foram cumpridas”, disse Rini, disse a repórteres na terça -feira, 4 de fevereiro de 2025. Mova para mais informações!

“Muitos ministérios e instituições não abrem completamente todas as formações na seleção de CPNs deste ano”, continuou ele.

Ele explicou que a formação que não havia sido concluída em 2024 foi uma das principais razões pelas quais o governo considerou a seleção de CPNs no próximo ano. Além disso, um aumento no número de ministérios sob o governo do presidente Pabowo Subianto também se tornou um fator de apoio. Atualmente, o número de ministérios aumentou de 38 para 48, o que aumentou as novas necessidades do ASN.

 Teste/ilustração de CPNs Foto: Entre fotos/dhemes revitanto

Essa mudança visa aumentar a eficácia do trabalho do governo, que cria diretamente as necessidades adicionais da ASN em novos ministérios e instituições. Isso oferece uma ótima oportunidade para possíveis candidatos que desejam fazer parte da ASN através da seleção de 2025 CPN.

No entanto, Menpan RB lembrou que o processo de seleção do CPNS 2024 deve ser concluído com antecedência para evitar o cronograma de acumulação e o potencial de confusão entre os candidatos. A preparação para a seleção de candidatos a funcionários (CPN) requer a estratégia correta e as instalações de suporte qualificadas.

