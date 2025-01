80,9% do público está satisfeito com a versão Prabowo-Gibran dos 100 dias úteis de P&D da Kompas

Jacarta – A maioria da população da Indonésia está satisfeita com o desempenho da administração de 100 dias do Presidente Indonésio Prabowo Subianto e do Vice-Presidente Gibran Rakabuming Raka. De acordo com os resultados da pesquisa de pesquisa e desenvolvimento da Kompas, até 80,9% do público ficou satisfeito.

De acordo com os dados da pesquisa de P&D da Kompas citados na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, o público insatisfeito era de 19,1%.

Além disso, em termos do nível de confiança pública no governo Prabowo-Gibran, 89,4 por cento da população tem confiança. Depois, aqueles que não têm certeza são 10,6%.

 Prabowo Subianto e Gibran Rakabuming Raka.

Assim, 72,1 por cento do público ficou satisfeito com os serviços jurídicos durante os 100 anos de trabalho do governo Prabowo-Gibran. No sector económico, as pessoas estão satisfeitas com 74,5 por cento.

Entretanto, no sector político e de segurança foi de 85,8 por cento. Além disso, na área da assistência social foi de 83,7 por cento.

Entretanto, do ponto de vista demográfico, a maior apreciação da satisfação foi demonstrada pelos inquiridos do grupo mais baixo (84,7 por cento). Seguiram-se os entrevistados dos grupos médio-baixo (81,4%), médio-alto (75,3%) e médio-alto (67,9%).

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas presenciais e ocorreu de 4 a 10 de janeiro de 2025.

Um total de 1.364 entrevistados foram selecionados aleatoriamente usando um método de amostragem sistemática multinível em 38 províncias da Indonésia. O nível de confiança é de 95% com uma “margem de erro” de pesquisa de +/- 3,10%.