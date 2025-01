83 anos enterrados na lama, tesouros militares históricos do imperador japonês encontrados no rio Sumatra

VIVA – A cidade de Tanjungbalai, no norte de Sumatra, acaba de ficar chocada com a descoberta de tesouros pertencentes ao exército japonês que estavam enterrados há 88 anos.

Leia também: Mais de mil soldados russos morrem em um dia, tanques e mísseis viram sucata

Propriedade militar pertencente à Terra do Sol Nascente foi encontrada enterrada na lama do fundo do rio Silau. O tesouro foi descoberto acidentalmente por dois garimpeiros de ferro chamados Agus e Charles Hutabarat.

Segundo a história, naquela época Agus e Charles procuravam ferro sob a ponte Silo, pescando-o com um ímã. Mas desta vez na busca pelo ferro houve algo estranho.

Leia também: Innalillahi e o TNI estão de luto… Major Jarot morre

 VIVA Military: Agus e os tesouros militares japoneses que encontrou

De repente, o ímã jogado do barco no rio ficou preso em um objeto muito pesado. Era tão pesado que era difícil levantá-lo. Agus finalmente decidiu mergulhar no fundo do rio para determinar qual objeto estava preso ao ímã.

Leia também: Arriscando a vida, soldado de Guntur Geni Kostrad auxilia no processo de parto de gestantes no posto de fronteira entre RI e Malásia

Descobriu-se que o ímã estava preso a um objeto bastante grande em forma de foguete. Após serem embarcados no navio, eles perceberam que o objeto que haviam levantado era uma bomba.

 VIVA Military: Agus e os tesouros militares japoneses que encontrou

A informação sobre a descoberta da grande bomba chegou à base naval indonésia. Finalmente, soldados do TNI da Base Naval Tanjung Balai Asahan (Lanal) foram destacados para o local onde a grande bomba foi encontrada para garantir a segurança.

E o que foi bastante surpreendente, de acordo com os resultados de identificação de Lanal TBA, foi que a bomba não era qualquer bomba, mas uma grande bomba explosiva que sobrou do Exército Imperial Japonês. Esta bomba é do tipo 98 nº 25 e pesa entre 30 e 40 quilos.

 VIVA Military: Agus e os tesouros militares japoneses que encontrou

“Esta bomba era na verdade uma das munições que sobraram da Segunda Guerra Mundial, que ficou enterrada por muito tempo e não explodiu. Atualmente, protegemos o objeto em um local longe de áreas residenciais para evitar possíveis perigos. a polícia de Tanjung Balai sobre os planos de solicitar assistência “para destruir os itens encontrados pela equipe Brimob Jihandak”, disse o comandante do Lanal TBA, tenente-coronel da Marinha (P) Wido Dwi Nugraha, conforme relatado pela VIVA Militar, na sexta-feira, 3 de janeiro de 2025.

Deve-se notar que esta bomba tipo 98 número 25 foi uma das bombas utilizadas pela Marinha Militar Japonesa nas principais batalhas navais no início da Segunda Guerra Mundial no Oceano Pacífico em 1942.

 VIVA Military: Agus e os tesouros militares japoneses que encontrou

A bomba projetada pelo exército japonês em 1937 não era uma bomba de estanho; Foi previsto que o ácido pícrico contido no corpo da bomba poderia penetrar no concreto armado. Então, durante todo esse tempo, o Japão usou-o para destruir alvos terrestres, como fortificações inimigas e sistemas de defesa.

Embora tenha um alto valor histórico. Mas por ser muito perigoso, o perigoso tesouro pertencente ao Japão foi finalmente destruído pela equipe da Brigada Móvel Jihandak Gegana da Polícia do Norte de Sumatra.

Leia: Trágico incidente de Yulius no rio fronteiriço com a Malásia, tropas do TNI Guntur Geni Kostrad intervêm