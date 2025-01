9 regências/cidades no Sul de Sumatra ainda não foram designadas como chefes regionais eleitos, esta é a razão

Palembang, AO VIVO – Com base nas etapas determinadas, hoje, quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, a Comissão Geral Eleitoral (KPU) determinou o candidato que recebeu mais votos nas Eleições Gerais do Chefe Regional (Pilkada) de 2024 como Chefe Regional eleito. No entanto, há também uma série de áreas que ainda não foram determinadas, incluindo o sul de Sumatra.

Em Bumi Sriwijaya, há nove regiões que ainda não nomearam chefes regionais eleitos nas eleições regionais simultâneas de 2024. Isto porque ainda há um processo no Tribunal Constitucional (MK).

As nove regiões são Empat Lawang, Banyuasin, Muara Enim, Lahat, Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ulu (OKU) e South OKU. Depois, a cidade de Palembang e Pagar Alam.

 Ilustração das eleições regionais simultâneas de 2024

Entretanto, outras oito regiões já nomearam os seus chefes regionais, nomeadamente Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Ogan Komering Ilir (OKI), East OKU, Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas (Mura), North Musi Rawas (Muratara). ), Lubuk Linggau, Prabumulih e a província de Sumatra do Sul.

“Hoje existem oito regiões que foram determinadas simultaneamente em cada região. Entretanto, outras nove regiões ainda não foram determinadas porque ainda estão envolvidas em disputas no Tribunal Constitucional”, disse o presidente da KPU de Sumatra do Sul, Andika Pranata Jaya. . , após a reunião plenária aberta para determinar a decisão do governador e vice-governador eleito de Sumatra do Sul.

Andika disse que o seu partido ainda aguarda que o processo judicial tenha lugar no Tribunal Constitucional. “A maioria das queixas ao Tribunal Constitucional estão relacionadas com os detalhes técnicos dos resultados da contagem dos votos”, disse Andika.

“Na verdade, não há necessidade de se preocupar com a demanda, porque ela não altera os números existentes”, continuou Andika.

Segundo Andika, uma vez concluído o processo no Tribunal Constitucional, serão determinadas nove regiões. “A determinação das controversas eleições regionais será implementada assim que a decisão do Tribunal Constitucional for concluída”, disse Andika.