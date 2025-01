911: Lone Star: O que acontece com Tommy Vega de Gina Torres?

Faz 911: Estrela solitária Temporada 5 Marque o fim de Tommy Vega de Gina Torres? Os fãs estão especulando após um episódio comovente intitulado “Impact” sugeriu sua possível morte. A viagem de Tommy deu uma guinada emocional quando ele recebeu notícias devastadoras sobre sua saúde, deixando os espectadores se perguntando se seu arco chegou ao fim. Então eu fiz Tommy Vega Die No último episódio?

Aqui estão detalhes sobre o destino de Tommy Vega.

Tommy Vega Vega de Ginna Torres morreu em 911: Lone Star Temporada 5 Episódio 11?

A última cena implica firmemente que Tommy Vega de Torres poderia ter morrido no décimo primeiro episódio da quinta temporada do 911: Lone Star.

No último episódio, duas cenas sugerem fortemente que Tommy agora está morto. Primeiro, ele soube do médico, aprendendo notícias devastadoras sobre seu crescente câncer. Ele é informado de que seu tumor agora pressiona contra sua aorta, piorando sua condição. Essa notícia foi devastadora, deixando -a chorar enquanto lutava para processar a realidade e informar suas filhas. Oprimido, chora e vai dormir, zombando sutilmente de sua conclusão.

Depois de dormir, outra cena, onde ela conhece seu marido falecido, indica seu possível desaparecimento. Seu marido diz palavras como “Estou aqui para levá -lo para casa”, o que não é uma boa indicação de sua história. Se a cena era uma alucinação ou realidade, o desaparecimento de Tommy ainda tem certeza no programa. No entanto, o próximo episódio finalmente fornecerá mais informações sobre a última cena.

Tommy Vega retornará no 911: o final da 5ª temporada de Lone Star?

Torres confirmou a aparência de Tommy no 911: o final da 5ª temporada de Lone Star.

Em uma conversa com Linha de televisãoTorres confirmou que os espectadores podem ver Tommy no episódio final, no entanto, em que sentido ele ainda está claro. Refletindo sobre o encontro de seu personagem com seu falecido marido Charles, interpretado por Derek Webster, ele disse: “Ele foi muito emocional. Ele é um homem e ator tão generoso e amigável. Desenvolvemos esse belo relacionamento na minha primeira temporada, então foi maravilhoso Para brincar com ele novamente, especialmente nessas circunstâncias, porque nos demos a nós mesmos e aos outros para serem vulneráveis.