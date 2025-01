99 exportadores bloqueados pela alfândega por não estacionarem os seus rendimentos de exportação em Rhode Island

Jacarta – A Direcção Geral de Alfândegas e Impostos Especiais de Consumo (DJBC) do Ministério das Finanças (Kemenkeu) revelou que até 176 exportadores tiveram as suas actividades comerciais bloqueadas em 31 de Dezembro de 2024. Isto deveu-se ao não cumprimento pelas empresas da regulamentação sobre o assunto de Relações Exteriores. Produto Cambial para Exportação de Recursos Naturais (DHE SDA).

O chefe da subdirecção de importações do DJBC, Chotibul Umam, disse que do número total de empresas bloqueadas, 77 empresas cumpriram as suas obrigações. Entretanto, 99 empresas continuam a receber sanções sob a forma de bloqueio de serviços de exportação.

“Até 31 de dezembro de 2024, 176 exportadores foram sujeitos a sanções de bloqueio, 99 exportadores ainda estão bloqueados, 77 cumpriram as suas obrigações e foram desbloqueados”, disse Chotibul em conferência de imprensa na Alfândega de Jacarta, citada no domingo de janeiro. 12, 2025.

Para informação, o governo emitiu o Regulamento Governamental (PP) 36 de 2023, que exige que os exportadores estacionem Receitas Cambiais das Exportações (DHE) de Recursos Naturais (SDA) dentro do país, por um período mínimo de 3 meses.

O governo determinou quatro setores onde o DUS deveria ser estacionado em todo o país. Estes incluem mineração, plantações, silvicultura e pesca.

Depois, no seu regulamento derivado, nomeadamente o Regulamento do Ministro das Finanças (PMK) Número 73 de 2023, regulamenta as sanções contra os exportadores que violem as obrigações do DHE SDA no PP 36/2023.

Esta penalidade se aplica aos exportadores que não colocam DHE SDA em uma conta especial de SDA e não colocam DHE SDA em pelo menos 30 por cento por um período mínimo de três meses.

Além disso, sanções também são aplicadas aos exportadores que não criam uma conta de garantia na Agência Indonésia de Financiamento às Exportações. Caso tenha sido aberta no exterior, o exportador deverá transferir a conta vinculada para o país.