A 1ª temporada de Severance agora está disponível para assistir gratuitamente no Roku antes da estreia da 2ª temporada

A 1ª temporada de Severance agora está sendo transmitida gratuitamente no Roku antes da estreia da 2ª temporada.

Criada por Dan Erickson, Severance estreou em fevereiro de 2022. A série Apple TV+ é estrelada por Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower, Tramell Tillman, John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette e mais.

A 2ª temporada de Severance vai estrear na Apple TV + ainda este mês. Por O repórter de HollywoodA primeira temporada de Severance já está disponível para assistir no Canal Roku, de uso gratuito, até 19 de janeiro de 2024.

Além disso, o Canal Roku terá uma prévia da 2ª temporada de Severance e conteúdo dos bastidores. Os usuários do Roku também terão direito a três meses grátis de Apple TV+.

Clique aqui para visitar o site do Roku para obter mais informações.

“A parceria com a Apple antes da tão aguardada 2ª temporada de Severance para criar uma experiência exclusiva para os fãs disponível para milhões de lares nos EUA, incluindo a oferta de conteúdo Apple TV + fora do ecossistema da Apple, no Roku Channel pela primeira vez, é incrivelmente emocionante para nós ”, disse Sweta Patel de Roku. “Parte da magia da plataforma Roku é que podemos trabalhar com nossas marcas parceiras para criar experiências personalizadas que nossos espectadores adoram e atingir os objetivos de nossos parceiros.”

Quando estreia a segunda temporada de Severance?

A 2ª temporada de Severance estreará na Apple TV + em 17 de janeiro de 2025. Será composta por dez episódios.

A sinopse da série diz: “Em Severance, Mark Scout (Adam Scott) lidera uma equipe nas Indústrias Lumon, cujos funcionários passaram por um procedimento de demissão que divide cirurgicamente suas memórias entre o trabalho e a vida pessoal. Este ousado experimento de ‘equilíbrio entre vida profissional e pessoal’ é questionado quando Mark se encontra no centro de um mistério que o forçará a confrontar a verdadeira natureza de seu trabalho… e de si mesmo.”

Na segunda temporada de Severance, Mark e seus colegas de trabalho “aprenderão as terríveis consequências de mexer com a barreira de compensação, o que os levará ainda mais no caminho do infortúnio”.