A 2ª temporada de Landman foi cancelada ou renovada?

Os fãs de Landman da Paramount + estão aguardando ansiosamente notícias sobre o futuro do programa. Ambientada no oeste do Texas, a série acompanha a vida de um executivo ambicioso que navega na indústria petrolífera de alto risco, onde bandidos e bilionários colidem. Após suas fortes avaliações, os espectadores estão ansiosos para saber se Landman retornará para a segunda temporada ou se sua jornada chegou ao fim.

Aqui está a última atualização sobre a 2ª temporada de Landman.

A segunda temporada de Landman da Paramount + foi cancelada ou renovada?

Atualmente, a rede não cancelou ou renovou oficialmente a 2ª temporada de Landman. No entanto, os membros do elenco sugeriram um futuro para a série.

Não houve nenhum anúncio oficial dos criadores do programa ou da Paramount+ sobre a renovação ou cancelamento de Landman. Enquanto isso, os fãs são incentivados a acompanhar a série, disponível para transmissão na Paramount+. Assistir e interagir com o programa pode ajudar a aumentar suas perspectivas de renovação.

Demi Moore, que interpreta Cami Miller, sugeriu uma possível segunda temporada durante uma entrevista ao Prazo final no Festival de Cinema de Cannes. Ela compartilhou: “Já completei a primeira temporada e estou animada para começarmos a segunda, que será no início do próximo ano”.

Enquanto isso, Jon Hamm aumentou as especulações durante o especial de Ano Novo da CNN. Quando o apresentador Andy Cohen perguntou sobre as chances de Landman conseguir uma segunda temporada, Hamm respondeu: “Espero que sim. Fique atento. Isso é tudo que posso dizer.” (através semana de notícias)

A série segue Tommy Norris, um especialista em gestão de crises que enfrenta desafios como pessoal, engenharia e questões jurídicas na indústria petrolífera de alto risco. Além de suas lutas profissionais, Norris enfrenta conflitos pessoais com sua ex-esposa Angela e seus filhos.

O elenco inclui Billy Bob Thornton, Ali Larter, Jacob Lofland, Demi Moore, Jon Hamm e outros.

Todos os episódios de Landman estão sendo transmitidos pela Paramount +.