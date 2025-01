A 2ª temporada de Lockerbie: A Search for Truth foi cancelada ou renovada?

Lockerbie: uma busca pela verdade estreou recentemente e os fãs estão se perguntando se o novo drama de suspense foi renovado para a 2ª temporada ou cancelado. A história da série é adaptada do livro The Lockerbie Bombing: A Father’s Search for Justice, do Dr. Jim Swire e Peter Biddulph.

Você está curioso para saber se Lockerbie: A Search for Truth foi renovado para a 2ª temporada ou cancelado? Saiba mais abaixo.

Lockerbie: A Search for Truth, segunda temporada, está cancelando ou renovando Peacock?

Não, Peacock não renovou Lockerbie: A Search for Truth para a 2ª temporada.

Como Lockerbie: A Search for Truth é anunciado como uma minissérie, é improvável que uma segunda temporada aconteça.

A série vai ao ar na Sky Atlantic e NOW no Reino Unido, Irlanda, Itália, Alemanha, Suíça e Áustria. Terá cinco episódios em janeiro de 2025.

Lockerbie: A Search for Truth e o livro em que foi inspirado narram a tragédia da vida real da explosão do voo 103 da Pan Am em 21 de dezembro de 1988. O avião explodiu apenas 38 minutos após a decolagem, matando cerca de 270 pessoas a bordo. incluindo passageiros e tripulantes.

A história principal segue o Dr. Jim Swire (Colin Firth), que junto com sua esposa Jane (Catherine McCormack), trabalham para buscar justiça para sua filha, Flora, que morreu na explosão e outras vítimas. Dr. Jim Swire foi nomeado porta-voz das famílias das vítimas do Reino Unido, conforme indicado na sinopse oficial. (através Variedade)

Otto Bathurst, cujos créditos incluem Peaky Blinders, Black Mirror e His Dark Materials é o diretor, ao lado de Jim Loach. Além disso, David Harrower, Gareth Neame, Jim e Kirsten Sheridan, Liz Trubridge, Nigel Marchant, Oskar Slingerland e Sam Hoyle formam a equipe de produtores executivos. Além de Firth e McCormack, a minissérie também é estrelada por Sam Troughton, Mark Bonnar, Andy Nyman, Ardalan Esmaili e Selwa Jghalef.