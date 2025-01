A 2ª temporada de Paradise agora tem uma atualização de data de lançamento

Paraíso O episódio 1 começou a ser transmitido no Hulu e Disney + dois dias antes da estreia de três episódios do programa na terça-feira, 28 de janeiro. O Hulu ainda não deu oficialmente luz verde ao programa para a segunda temporada. No entanto, o criador da série Dan Fogelman supostamente planejou uma série de várias temporadas. para a série. Em uma entrevista recente, ele até ofereceu um cronograma potencial para quando a segunda temporada de Paradise poderia ser lançada.

foi anteriormente relatado que o criador de Paradise, Dan Fogelman, já havia planejado uma série de três temporadas para a série, cada uma consistindo de oito episódios. Como mencionado acima, o Hulu não renovou oficialmente Paradise para a 2ª temporada, mas Fogelman revelou em uma nova entrevista com Variedade que pretendia lançar o próximo capítulo da série “pelo menos dentro de um ano”. Notavelmente, após a estreia, os cinco episódios restantes de Paradise serão lançados semanalmente e o final irá ao ar em 4 de março.

Quando questionado sobre seus planos para a 2ª temporada, Fogelman revelou que eles estavam quase terminando de escrever o episódio. Ele disse: “Temos quase toda a temporada interrompida e quase escrita agora”, antes de acrescentar: “O problema fundamental do streaming são esses programas que as pessoas ficam viciadas e depois saem do ar por dois anos e meio. É por isso que meu objetivo é que isso volte à televisão pelo menos dentro de um ano”.

Considerando quando a entrevista foi realizada, Fogelman pode estar planejando o retorno do programa em 2025. Porém, realisticamente, ele provavelmente será lançado em 2026, mesmo que receba uma renovação rápida. A produção televisiva é um processo longo, principalmente com programas que deveriam ter oito episódios.

Fogelman escreveu roteiros para filmes como Tangled (2010), Crazy, Stupid, Love (2011) e The Guilt Trip (2012). Ele é o criador da comédia da ABC The Neighbours e do drama da NBC This Is Us. Notavelmente, o elenco de This is Us inclui Sterling K. Brown, que também interpreta o líder da série Xavier Collins em Paradise.