A 2ª temporada de Star Wars: Skeleton Crew foi cancelada ou renovada?

A segunda temporada do Skeleton Crew está acontecendo ou a Disney + desligou silenciosamente? Fãs de Star Wars: Tripulação de Esqueleto Aguardamos ansiosamente notícias sobre o destino do programa. Ambientado durante a era da Nova República, a série segue um grupo de crianças perdidas na galáxia, que enfrentam aventuras emocionantes enquanto tentam encontrar o caminho de volta para casa. Então, o Skeleton Crew será cancelado ou renovado para a 2ª temporada?

Aqui está o que você precisa saber sobre o futuro da 2ª temporada de Star Wars: Skeleton Crew.

A Disney + cancelou a 2ª temporada de Star Wars: Skeleton Crew ou a renovou?

Por enquanto, a Disney+ não cancelou ou renovou Star Wars: Skeleton Crew para a 2ª temporada.

Star Wars: Skeleton Crew estreou em 2 de dezembro de 2024 na Disney+ e consiste em 8 episódios. No momento, não foi renovado por mais uma temporada. Inicialmente, os criadores Jon Watts e Christopher Ford pretendiam que fosse um filme, mas acabou evoluindo para uma série. O plano original era que fosse um programa independente com apenas uma temporada, portanto uma segunda temporada não foi prevista. (TelaRant)

Em termos de audiência, os dois primeiros episódios registraram os números mais baixos de qualquer série Star Wars no Disney+, de acordo com Dados de streaming da Nielsen. Surpreendentemente, eles tiveram menos de 382 milhões de minutos assistidos juntos. Isso reduz significativamente a probabilidade de uma segunda temporada. (através o direto)

No entanto, dado que a linha do tempo do programa está alinhada com The Mandalorian e outras séries atuais de Star Wars na Disney +, como Ahsoka, o público tem motivos para permanecer otimista sobre o possível retorno dos personagens do Skeleton Crew no futuro.

O espetáculo gira em torno da jornada de quatro crianças de um pequeno planeta que se perdem no espaço. Enquanto navegam pela vasta galáxia, eles embarcam em uma perigosa missão para voltar para casa. A série explora a dura realidade do crescimento enquanto equilibra momentos de excitação, perigo e descoberta. Ao longo do caminho, um mentor enigmático, interpretado por Jude Law, os guia ao longo de sua aventura. Este show combina os elementos adorados da narrativa clássica de Star Wars com um ponto de vista novo e único dentro do universo mais amplo de Star Wars.

Assista todos os episódios de Skeleton Crew em streaming agora no Disney +.