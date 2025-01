A 3ª temporada de Castlevania: Nocturne foi renovada ou cancelada?

Com o lançamento de Castlevania: Noturno Temporada 2fãs de Netflix A série pergunta se já foi renovado para Temporada 3 qualquer cancelado. Esta série animada é uma sequência de Castlevania e se passa no cenário da Revolução Francesa. A história principal segue Richter Belmont, que segue a tradição familiar e assume seu trabalho, caçando vampiros. Ele é descendente direto de Trevor Belmont, um dos principais protagonistas de Castlevania.

Então, Castlevania: Nocturne retornará para uma terceira temporada ou não? Aqui está sua resposta.

A Netflix está renovando ou cancelando Castlevania: Nocturne temporada 3?

A Netflix não renovou Castlevania: Nocturne para a 3ª temporada ou a cancelou, até o momento em que este livro foi escrito.

No entanto, o codiretor do programa ofereceu aos fãs uma atualização sobre a 3ª temporada vários meses antes, em outubro de 2024. Em uma postagem no X (anteriormente Twitter)Samuel Deats mencionou que ele e a equipe fizeram uma pausa no trabalho até o lançamento da 2ª temporada. Ele acrescentou que estariam aguardando notícias sobre uma renovação.

Deats deu a entender que todas as chances da 3ª temporada dependem do desempenho do público e das classificações da 2ª temporada. Assim, se os fãs quiserem que uma terceira parcela do programa seja feita, eles terão que assistir à segunda temporada, apoiá-la e ajudar o público. métricas para chegar ao topo.

Em Castlevania: Nocturne Season 2, Richter e sua equipe de caçadores de vampiros, que agora também inclui Alucard, partem em uma missão para derrotar Erzsebet Bathory. Apesar de sua invencibilidade, ele busca os poderes da deusa Sekhmet para trazer escuridão e destruição ao mundo.

Clive Bradley, mais conhecido por seu trabalho em Trapped and Crossing Lines, é o criador do programa de animação. Enquanto isso, Edward Bluemel, Untilo Mbedu, Pixie Davis, Sydney James Harcourt, Nastassja Kinski, James Callis, Zahn McClarnon, Richard Dormer e Aaron Neil compõem o elenco principal. Os membros do elenco de apoio incluem Elarica Johnson, Franka Potente e Jonathan Roumie, entre outros.