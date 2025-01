A abordagem de Trump na grandeza americana se destaca no painel pouco conhecido

Poucas horas depois de assumir o cargo, o presidente Donald Trump descreveu em uma de suas muitas ordens executivas uma missão de celebrar a grandeza americana e reconhecer aqueles que fizeram contribuições ao longo da história.

O esforço subiu ordenando o nome do pico mais alto da América do Norte que mudará Denali de volta ao Monte McKinley em homenagem ao 25º Presidente da Nação, William McKinley. Ele também pediu ao Departamento dos Estados Unidos que trabalhasse com os nativos do Alasca e outros para adotar nomes para outros pontos de referência que honrariam sua história e cultura.

Painel pouco conhecido

O Conselho dos Estados Unidos sobre nomes geográficos desempenhará um papel. O pequeno painel conhecido composto por funcionários de várias agências federais existe desde 1890.

À medida que mais colonos e mecanismos de busca foram para o oeste após a Guerra Civil Americana, ficou claro que o governo federal precisava de algum tipo de consistência para se referir a pontos de referência em mapas e documentos oficiais.

Chega, o presidente Benjamin Harrison. Ele emitiu uma ordem executiva que estabeleceu o Conselho na esperança de resolver parte da confusão.

O presidente Theodore Roosevelt o levou além em 1906, fazendo com que o conselho seja responsável por padronizar nomes geográficos para uso em todo o governo federal. Isso incluiu alterar os nomes para alguns pontos e identificar características não identificadas.

Foi o presidente Franklin Roosevelt que dissolveu o conselho em 1934, optando por transferir tarefas para o Departamento do Interior. Após a Segunda Guerra Mundial, o Congresso mudou de rumo e restaurou o painel.

O conselho do governo Trump terá novos membros, mas a composição será a mesma com representantes de várias agências que vão desde departamentos de interior e comércio até os correios e a Biblioteca do Congresso. Até a CIA desempenha um papel quando o conselho considera os nomes dos lugares além das fronteiras dos EUA.

Os membros são nomeados por termos de dois anos pelos respectivos chefes.

O conselho está muito ciente da importância de um nome, apontando em seus princípios, políticas e procedimentos orientadores de que os nomes das características geográficas nos Estados Unidos refletem a história da nação e sua face mutável.

O conselho observa que os nomes de origem nativa americana são pulverizados em toda a Terra e há traços das línguas que os primeiros exploradores falam.

“É dessa maneira e muitos outros que o nome geográfico nos dá um perfil claro e emocionante dos Estados Unidos que não tem comparação em nenhum outro meio”, diz o conselho.

Caso de Mickinley Mount

No caso do Monte McKinley, os habitantes originais tinham nomes únicos para a montanha muito antes da aparição dos mecanismos de busca. Para Atabaskanos de Koyukon, sempre foi “Deenaalee”, mais ou menos traduzido como “El Alto”.

Apesar de nunca ter visitado o Alasca, o nome de McKinley anexado à montanha em 1896, rotulado por um mecanismo de busca de ouro depois que o republicano foi indicado como candidato à presidência. McKinley, que assinou a legislação em 1900, que transformou o ouro no único padrão para a moeda dos EUA, foi morto apenas seis meses em seu segundo mandato e o nome Mount McKinley ficou.

O Alasca não era um estado naquela época e passava décadas antes que as autoridades eleitas solicitassem que o conselho sobre nomes geográficos retornasse ao que os habitantes locais sabiam melhor. Mas seus esforços foram bloqueados repetidamente. Então, em 2015, o presidente Barack Obama emitiu uma ordem feita por um funcionário da Denali para fins federais.

Como muitos sites nos Estados Unidos, o pico é mais do que uma atração turística. Está entrelaçado no tecido cultural daqueles que chamam de lar da área, disse Valerie Grushing, diretora executiva da Associação Nacional de Oficiais de Preservação Histórica Tribal. “É um lugar sagrado”, disse ele, acrescentou: “O nome que usamos para fazer isso deve refletir esse relacionamento sagrado entre as pessoas e a terra”.

Nas décadas de 1960 e 1970, o quadro de nomes geográficos tomou medidas para eliminar o uso de termos depreciativos relacionados a japoneses e negros.

Mais recentemente, o ex -secretário do Interior dos Estados Unidos, Debe Haland, iniciou uma campanha para eliminar nomes ofensivos em centenas de lugares em todo o país.

Em 2023, a prancha votou para mudar o Monte Evans a sudoeste de Denver para o Mount Blue Sky. Dois anos antes, mais de uma dúzia de locais com nomes racistas e ofensivos no Texas foram renomeados. Em 2008, o conselho aprovou uma proposta para mudar o nome de uma montanha de proeminente de Phoenix em Feetwa Peak para homenagear o exército do SPC. Lori Fuetewa, a primeira mulher nativa americana a morrer em combate enquanto servia no Exército dos Estados Unidos.

O Departamento do Interior tomou medidas para atualizar o nome do pico no sistema federal de informações sobre nomes geográficos. Como as decisões do conselho são vinculativas apenas para o governo federal, a Denali Viva pode ser através de aplicativos do Google e da Apple Maps e outros serviços de mapeamento privado.

Qualquer pessoa, agência governamental, tribo ou organização americana pode enviar uma proposta ao conselho, desde que haja uma razão e evidência convincentes para apoiá -la.

Uma vez estabelecidos, os nomes são listados no repositório oficial dos nomes geográficos usados ​​pelo governo federal.