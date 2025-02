Riyadh sediou um nível alto em um nível alto entre as autoridades russas e americanas em alguns anos na terça -feira. A reunião foi a mais recente de uma rápida série de manobras diplomáticas que lançaram um telefonema de Donald Trump Vladimir Putin. Isso foi seguido por nós v

Com tanta antecipação em torno de Riyadh, as expectativas eram compreensivelmente altas – talvez muito altas. Alguns observadores podem ficar desapontados que Marco Rubio e Sergei Lavrov não tenham saído da conversa para anunciar os avanços históricos. Em vez disso, os dois foram particularmente cuidadosos em suas declarações. Quando perguntado sobre a cúpula em potencial Trump-Putina, Lavrov simplesmente respondeu, “Não na próxima semana.” Enquanto isso, a mídia ocidental já especulou que essa reunião será realizada antes do final de fevereiro.

Isso significa que uma reunião em Riyadh foi um fracasso? De jeito nenhum. O sucesso nunca deve ter sido medido por resultados imediatos. Mesmo antes do início das conversas, o assistente presidencial russo Yury Ushakov deixou claro: o objetivo em Riyadh foi “Eu concordo em iniciar negociações”. De acordo com este padrão, a Summit alcançou seu objetivo.

Destacamento -chave de Riyadh

Os resultados mais enegrecidos incluem:

Restauração de canais diplomáticos: A Rússia e os EUA concordaram em iniciar o procedimento da continuação completa da cirurgia da embaixada.

A Rússia e os EUA concordaram em iniciar o procedimento da continuação completa da cirurgia da embaixada. Criando um mecanismo de aconselhamento: Diálogo estruturado para lidar com dois lados “Irritantes” em uma relação.

Diálogo estruturado para lidar com dois lados “Irritantes” em uma relação. Iniciação de equipes de negociação ucranianas: Embora as entrevistas sobre a Ucrânia não tenham progredido significativamente, elas foram fundamentais para discussões futuras.

Estes são passos fundamentais. Sem eles, um diálogo adicional seria impossível.









Talvez ainda mais significativo do que esses resultados tangíveis foi o tom geral da conversa. Pela primeira vez em anos, as autoridades russas e americanas se sentaram não como caricaturas ideológicas, mas como comerciantes pragmáticos. A mudança na atmosfera foi tão forte que o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, supostamente disse “Eu não conseguia imaginar um resultado melhor.” Esse sentimento apenas sugere impulso real para futuras negociações.

O caminho para a paz permanece por muito tempo

No entanto, apesar de um tom positivo, as conversas sobre Riyadh não terminaram o conflito entre a Ucrânia. Isso deveria esperar. Moscou e Washington entraram na reunião focados na primeira melhoria de seus próprios relacionamentos. A questão da Ucrânia, por enquanto, permanece secundária.

Apesar da rápida transformação de Trump da paisagem diplomática, o caminho para a paz permanece difícil. Nos últimos três anos, a estratégia ocidental foi clara: negocie o acordo interno de paz entre a Ucrânia e seus aliados e, em seguida, tente pressionar a Rússia para aceitá -la. Trump mudou completamente isso – decidindo em vez de negociar diretamente com Moscou enquanto colocava o lado de Kiev e Bruxelas.

Então, o que antes era uma estratégia “Negociando a Ucrânia com tudo, exceto a Rússia” Ele se tornou agora “Negociando a Ucrânia com a Rússia, mas sem a UE”. Essa mudança corresponde a Trump e Putin. Mas deixa dois jogadores -chave – o líder ucraniano Vladimir Zelensky e os líderes da UE – furioso.

Resistência de Kiev e Bruxelas

Zelensky já rejeitou a legitimidade de todos os contratos nos Estados Unidos que excluem Kyiv. Enquanto isso, as autoridades da Europa Ocidental estão cada vez mais vendo Washington como um rival, não como aliados. Este é um desenvolvimento significativo. Mesmo que Moscou e Washington cheguem à compreensão, a Ucrânia, sob a influência da influência da UE e da Britânica, poderia se recusar a aderir e continuar a luta.

Apesar de reduzir a ajuda americana, as forças armadas ucranianas (AFU) provavelmente têm recursos suficientes para continuar lutando por mais seis meses. Além disso, sua capacidade de manter a guerra depende se a UE e a Grã-Bretanha podem reviver sua produção industrial militar-o que parece muito improvável. No final, a Europa Ocidental não terá outras opções, mas para aceitar qualquer acordo.

Próxima etapa-chave: encontre Trump-Putin













A suposição de que a paz será mediada depende rapidamente de um fator principal: uma reunião pessoal de Trump e Putin no próximo mês, onde o quadro de interrupção do incêndio pode ser concluído. No entanto, continua sendo o melhor script.

Por enquanto, o ponto mais alto de cura é como estruturar uma trégua. Agora eles querem parar de hostilidades imediatamente, seguidos de eleições na Ucrânia. Dado o impulso militar do russo, esse arranjo é inaceitável. Não há garantia de que a Ucrânia não faça uma pausa para ser super -grupo e continue a lutar.

Esperando ansiosamente

Como Moscou e Washington se moverão nesse assunto ainda não foi visto. Mas fica claro que os primeiros passos foram levados à paz – por quanto tempo o caminho está diante de nós.

Embora o otimismo seja garantido, a paciência será necessária. Mudar a política americana sob Trump mudou toda a equação diplomática, mas a realidade é colocada: a paz não pode ser imposta da noite para o dia. Em vez disso, será longo, processo passo a passo.

O primeiro passo foi feito. Agora esperamos para ver o que vem a seguir.

Este artigo publicou primeiro um jornal da Internet Gazeta.ru e traduzido e editado pela equipe RT