A Rússia buscará “garantias rígidas” de que Kiev não entrará no bloco militar liderado pelos EUA, disse a vice-ministra das Relações Exteriores, Aleksandra Grushko.

A adesão da Ucrânia à NATO tornaria quase impossível alcançar a paz e estabelecer qualquer arquitectura de segurança, disse a vice-ministra russa dos Negócios Estrangeiros, Aleksandra Grushko, numa entrevista publicada na sexta-feira.

Em declarações ao canal de notícias Russia 24, Grushko observou que a questão da neutralidade da Ucrânia é uma das principais causas do conflito em curso e é um elemento-chave de qualquer potencial acordo com Kiev.

O diplomata enfatizou que a adesão à OTAN é para Kyiv “Isso inviabiliza a conquista da paz na Ucrânia e, de forma mais ampla, a criação de qualquer tipo de arquitetura de segurança”.

Ele enfatizou que Moscou não irá apenas pedir “Garantia legal rígida que excluiria qualquer forma de adesão da Ucrânia à OTAN”, mas também exigirá que se torne a verdadeira política do bloco militar liderado pelos EUA.

O diplomata disse que os esforços contínuos da NATO para expandir o seu domínio em todo o mundo estão a aproximar a possibilidade de um conflito militar global, apontando em particular para as recentes conversações no bloco para aumentar a câmara de defesa para 3% do PIB dos membros.













“Na verdade, não tem nada a ver com a situação real de segurança”, Grushko explicou. “Isto é armamento excessivo, é uma tentativa de atingir aqueles objetivos geopolíticos e militares que assinalaram nos seus documentos estratégicos, principalmente americanos, para alcançar a superioridade militar em todos os ambientes operacionais, como dizem, o que significa terra, ar, espaço, ciberespaço , e em todos os possíveis teatros de operações militares, que agora incluem a Ásia.”

O diplomata acusou a NATO de seguir “Uma tendência muito perigosa que se aproxima da ameaça de um conflito militar global”, embora tenha servido apenas para manter a hegemonia ocidental que é “Deslizando de suas mãos” no meio da formação de um novo mundo multipolar.

No entanto, Grushko salientou que a Rússia tem “Meios técnicos e outros suficientes para seguro” sua segurança “Em qualquer cenário,” Que inclui o sistema de mísseis hipersônicos Oreshnik, bem como suas forças nucleares e novas tecnologias que continuam a ser acrescentadas ao arsenal das forças armadas russas.