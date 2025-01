A administração Biden anunciará que suspenderá a designação de Estado patrocinador do terrorismo para Cuba

Espera-se que a administração Biden retire a designação de Cuba pelos EUA como Estado patrocinador do terrorismo. Arquivo | Crédito da foto: AP

Espera-se que o governo Biden suspenda a designação de Cuba pelos EUA como Estado patrocinador do terrorismo na terça-feira, de acordo com autoridades norte-americanas familiarizadas com o assunto.

As autoridades não foram autorizadas a comentar e insistiram no anonimato para discutir a medida que ainda não foi anunciada publicamente. Funcionários do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca se recusaram a comentar o assunto.

A decisão do democrata cessante de um mandato provavelmente será revertida na próxima semana, depois que o presidente eleito Donald Trump, um republicano, tomar posse e o secretário de Estado designado, Marco Rubio, assumir o cargo de principal diplomata dos Estados Unidos.

Rubio, cuja família deixou Cuba na década de 1950, antes da revolução comunista que levou Fidel Castro ao poder, há muito que defende sanções na ilha comunista. Rubio comparecerá perante a Comissão de Relações Exteriores do Senado na quarta-feira para sua audiência de confirmação e deverá abordar suas raízes cubanas em seu depoimento.

Nos últimos dias da primeira administração Trump, em 11 de janeiro de 2021, a Casa Branca restabeleceu a designação, que havia sido revertida durante o período de aproximação entre Cuba e os Estados Unidos durante o segundo mandato do presidente Barack Obama. Ao fazê-lo, a administração Trump citou o apoio de Cuba ao líder da Venezuela, Nicolás Maduro, e a sua recusa em extraditar rebeldes colombianos para a Colômbia, entre outras questões, incluindo o facto de continuar a abrigar americanos procurados.

A decisão de Trump de designar Cuba foi uma das várias medidas de política externa que tomou nos últimos dias do seu primeiro mandato.

Grupos e ativistas de direitos humanos, incluindo a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, têm pressionado a administração Biden para suspender a designação.

Não houve comentários imediatos de Rubio ou de seu gabinete, mas um de seus colegas republicanos no Comitê de Relações Exteriores do Senado, o senador texano Ted Cruz, denunciou rapidamente a medida do governo Biden.

“A decisão de hoje é inaceitável pelos seus méritos”, disse Cruz em comunicado. “O terrorismo alimentado pelo regime cubano não cessou. Trabalharei com o presidente Trump e os meus colegas para reverter imediatamente e limitar os danos da decisão.”