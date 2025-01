A administração Biden consegue bloquear temporariamente o acordo judicial para o acusado mentor do 11 de setembro

A administração Biden conseguiu na quinta-feira (9 de janeiro de 2025) impedir temporariamente o acusado de ser o mentor do 11 de setembro, Khalid Sheikh Mohammed, de se declarar culpado em um acordo que o pouparia do risco de execução pelos ataques da Al Qaeda em 11 de setembro de 2001.

É o mais recente desenvolvimento de uma longa luta travada pelos militares dos EUA e pelas sucessivas administrações para levar à justiça o homem acusado de ser o mentor de um dos ataques mais mortíferos alguma vez perpetrados nos Estados Unidos. Isso interrompe uma tentativa de pôr fim a mais de duas décadas de processos militares atormentados por problemas jurídicos e logísticos.

Um painel de apelações de três juízes concordou em suspender a confissão de culpa de Mohammed marcada para sexta-feira em um tribunal da comissão militar na base naval dos EUA na Baía de Guantánamo, Cuba.

Numa medida invulgar, a administração Biden está a pressionar pela rejeição de um acordo judicial que o seu próprio Departamento de Defesa negociou com Mohammed e dois co-réus do 11 de Setembro.

Mohammed é acusado de desenvolver e dirigir o plano para lançar aviões sequestrados contra o World Trade Center e o Pentágono. Outro dos aviões sequestrados caiu em um campo na Pensilvânia.

Um pequeno número de familiares de algumas das quase 3.000 vítimas já se tinham reunido em Guantánamo para ouvir Maomé assumir a responsabilidade por um dos capítulos mais dolorosos da história americana.

“É muito perturbador”, disse Elizabeth Miller, que perdeu o pai, bombeiro, Douglas Miller, nos ataques e lidera um grupo de famílias do 11 de Setembro que apoiam acordos de confissão e se opõem à execução dos réus.

Ela vê os acordos como “a melhor forma de as famílias receberem o caráter definitivo”.

“É lamentável que o governo em geral não reconheça isso”, disse ele por telefone na quinta-feira, de Guantánamo.

Mas Gordon Haberman, cuja filha, Andrea, foi assassinada no World Trade Center durante uma viagem de negócios, sentiu-se encorajado. “Se isso levar a um julgamento completo para esses caras, então estou a favor”, disse ele.

O painel de apelações enfatizou que sua decisão permaneceria válida apenas enquanto os argumentos precisassem ser considerados mais detalhadamente e que não deveria ser considerada uma decisão final.

O tribunal agendou algumas das próximas etapas para 22 de janeiro, o que significa que a luta afetaria a administração Trump.

Os advogados de defesa trabalharam para concluir os depoimentos antes da posse do presidente eleito Donald Trump, em 20 de janeiro. Não está claro se Trump tentará intervir no trabalho da comissão militar.

O secretário da Defesa, Lloyd Austin, liderou a luta para anular acordos de confissão politicamente divisivos, dizendo que a decisão sobre a pena de morte num ataque tão grave como o de 11 de Setembro só deveria ser tomada pelo secretário da Defesa.

Os advogados de defesa afirmaram em documentos que as tentativas de anular o acordo são as mais recentes em duas décadas de tratamento “irregular” e “negligente” do caso por parte do governo. Eles dizem que o acordo já existe e Austin não tem autoridade legal para rejeitá-lo após o fato.

A luta colocou a administração Biden em conflito com os oficiais militares dos EUA que nomeou para supervisionar a justiça nos ataques.

O acordo, negociado ao longo de dois anos e aprovado pelos procuradores militares e pelo alto funcionário do Pentágono em Guantánamo no final de julho, previa penas de prisão perpétua sem liberdade condicional para Mohammed e dois co-réus. Também exige que respondam a quaisquer questões pendentes que as famílias das vítimas tenham sobre os ataques.

Desafios legais e logísticos paralisaram o caso do 11 de Setembro nos 17 anos desde que foram apresentadas acusações contra Mohammed. O caso segue em audiência de instrução, sem data de julgamento marcada.

A tortura de Mohammed e de outros réus do 11 de Setembro sob custódia da CIA representou um dos maiores obstáculos, tornando potencialmente as suas declarações subsequentes inutilizáveis ​​em tribunal.

Com isso em mente, os procuradores militares notificaram as famílias este Verão de que o alto funcionário do Pentágono que supervisiona Guantánamo tinha aprovado um acordo judicial. Eles o chamaram de “o melhor caminho para a finalidade e a justiça”.

Austin anunciou inesperadamente em 2 de agosto que estava cancelando o acordo. Depois que o juiz de Guantánamo e um painel de revisão militar rejeitaram a intervenção de Austin, a administração Biden recorreu esta semana ao tribunal federal de apelações no Distrito de Columbia.

Os advogados de Mohammed argumentaram que a “intervenção extraordinária de Austin neste caso é apenas um produto da sua falta de supervisão sobre o seu próprio delegado devidamente nomeado”, ou seja, o alto funcionário do Pentágono que supervisiona Guantánamo.

O Departamento de Justiça disse que se as confissões de culpa fossem aceitas, seria negada ao governo a oportunidade de um julgamento público e a oportunidade de “buscar a pena de morte contra três homens acusados ​​de um ato hediondo de assassinato em massa que causou a morte de milhares de pessoas”. pessoas.” e chocou a nação e o mundo.”