A administração de Trump concorda em limitar o acesso a cães -no tesouro

O acordo seguiu em resposta ao processo, acusando a agência de “ação ilegal”, fornecendo informações privadas a Elon Musk, o Ministério do Governo.

Advogados do Ministério da Justiça dos EUA concordaram com uma ordem proposta que limitará temporariamente o Ministério da Eficiência do Governo de Elon Musk (DOGE) acesso a dados financeiros sensíveis no Ministério das Finanças.

O movimento da administração do presidente dos EUA, Donald Trump, está chegando na quarta -feira para responder a um grupo de membros sindicais e aposentados que acusam o tesouro de se envolver “Ação ilegal” Fornecendo dados sobre pagamentos e dados privados.

“O réu não fornecerá acesso a nenhum registro de sistema de pagamento ou pagamento do registro que é mantido ou dentro do escritório de serviços fiscais”. A ordem proposta lida.

A exceção seria feita apenas para dois funcionários especiais do governo no Tesouro associados ao homem – Tom Krause e Mark Elez. Segundo o documento, a dupla teria acesso a “Se necessário” para desempenhar seus deveres, “Desde que essa abordagem seja” apenas ler “para as folhas de pagamento”.

Krause é a antiga nuvem s Depois que ele foi aprovado pela juíza do distrito dos EUA Colleen Kollar-Kotelly, que supervisiona o caso, o acesso das limitações de Doge à caixa registradora permanecerá em vigor até a audiência legal em 24 de fevereiro.

Durante a audiência no início da quarta -feira, o advogado do Ministério da Justiça Bradley Humphreys insistiu que ele afirma que o Tesouro compartilhou as informações pessoais dos cidadãos americanos “Nove.” Eles não são planos para funcionários especiais do governo que trabalham na agência para fornecer qualquer uma de suas informações de um homem ou de qualquer pessoa fora do tesouro, disse ele.

Doge, que foi estabelecido por Trump e liderado por Ally Musk, que também detém o status de um funcionário especial do governo, pretende identificar e remover o consumo desperdiçado do governo dos EUA. Um bilionário tecnológico estabeleceu uma meta de reduzir um déficit federal em pelo menos US $ 1 trilhão, o que exigiria uma redução diária em média de US $ 4 bilhões. Em um post no X na segunda -feira, Musk Doge descrito como “Burocracia de madeira convincente.”