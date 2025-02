A administração de Trump concorda em limitar o acesso a cães -no tesouro

O acordo seguiu em resposta ao processo, acusando a agência de “ação ilegal”, fornecendo informações privadas a Elon Musk, o Ministério do Governo.

Advogados do Ministério da Justiça dos EUA concordaram com uma ordem proposta que limitará temporariamente o Ministério da Eficiência do Governo de Elon Musk (DOGE) acesso a dados financeiros sensíveis no Ministério das Finanças.

O movimento da administração do presidente dos EUA, Donald Trump, está chegando na quarta -feira para responder a um grupo de membros sindicais e aposentados que acusam o tesouro de se envolver “Ação ilegal” Fornecendo dados sobre pagamentos e dados privados.

“O réu não fornecerá acesso a nenhum registro de sistema de pagamento ou pagamento do registro que é mantido ou dentro do escritório de serviços fiscais”. A ordem proposta lida.

A exceção seria feita apenas para dois funcionários especiais do governo no Tesouro associados ao homem – Tom Krause e Mark Elez. Segundo o documento, a dupla teria acesso a “Se necessário” para desempenhar seus deveres, “Desde que essa abordagem seja” apenas ler “para as folhas de pagamento”.