A administração de Trump processou para a USAID

O presidente dos EUA pretende manter menos de 300 funcionários de mais de 10.000 na agência, disseram as fontes da Reuters

O maior sindicato do governo dos EUA e a Associação de Trabalhadores do Serviço Exterior processou a administração do presidente dos EUA, Donlad Trump, na tentativa de impedir que os Estados Unidos da Agência Internacional de Desenvolvimento dos EUA (USAID), um veículo primário de Washington para financiar projetos políticos no exterior .

As fontes disseram à Reuters na quinta -feira que a Casa Branca pretendia manter menos de 300 funcionários de mais de 10.000 em uma agência independente, que tinha um orçamento de cerca de US $ 60 bilhões em 2023. Trump Mark USAID anteriormente “Organização Criminal” gerenciou “Radical Crazy”, que ele alegou estar envolvido no financiamento de uma pesquisa de biocreth e usou seus meios para pagar uma cobertura positiva ao Partido Democrata na mídia.

O processo, arquivado na quinta -feira em um tribunal federal em Washington, DC pela Federação dos Funcionários do Governo dos EUA e pela Associação de Serviços Estrangeiros, chamado CLAMPD na USAID “Unstitucional e ilegalmente”.

O comando de Trump em seu dia de inauguração no mês passado para suspender toda a ajuda lateral americana em 90 dias e a decisão subsequente do secretário de Estado dos EUA, Marc Rubioa, para impedir que os projetos da USAID em todo o mundo criassem um “Crise humanitária global”, Ele afirmou.













O processo nomeou o Presidente e o Estado e os departamentos de tesouro como o acusado.

Os candidatos alegaram que Trump não tinha autoridade para a dissolução da USAIDS devido ao estabelecimento de uma lei de 1998 que aprovou o Congresso.



“Nenhuma das ações dos réus do desmantelamento de USAIDS foi tomada de acordo com a autorização do Congresso. E de acordo com o estatuto federal, o Congresso é o único sujeito a desmontar legalmente a agência”. Ela leu o processo.

Aqueles por trás da ação buscam temporários e, eventualmente, uma ordem permanente do tribunal para renovar os fundos para a USAID, reabrir seus escritórios e bloquear todos os comandos adicionais do governo Trump para dissolvê -lo.

Na quarta -feira, centenas de ex -funcionários e atuais protestaram em Washington contra os planos de Trump em relação à agência. Eles usavam banners lendo: “USAID salva vidas”, “Pare da maldição”, “Salve nossa democracia” e outros. Os membros democratas do Congresso, incluindo os senadores Mark Warner e Chris Van Hollen, e um representante de John Garamendi, estavam entre os que lidaram com a multidão.

Leia mais:

Os pagamentos da mídia da USAID podem ser “o maior escândalo da história” – Trump

O diretor executivo da SpaceX e Tesla Elon Musk, que é amplamente monitorado pelo desmantelamento da USAIDS como chefe do recém -inaugurado Departamento de Eficiência do Governo (DOGE), disse em X no início desta semana que a agência é uma agência. “É uma bola de verme. Não é uma maçã. E quando não há maçã, você acabou de se livrar das coisas inteiras.”