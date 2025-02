A administração de Trump reverte as fotos da agência nuclear

O governo Trump está trabalhando para lembrar centenas de funcionários encarregados da supervisão das armas nucleares do país depois que elas foram demitidas na quinta -feira, vários meios de comunicação relatado.

Segundo os relatos, os tiros afetaram até 350 trabalhadores da Administração Nacional de Segurança Nuclear (NNSA), uma agência do departamento de energia que supervisiona a reserva de armas nucleares. No final da semana, no entanto, a liderança da NSA se apressou em retirar quase todos os trabalhadores demitidos.

Em uma carta a mais de 300 do pessoal afetado, o diretor interino da NSSA, Teresa Robbins, escreveu que “a decisão de rescisão emitida em 13 de fevereiro de 2025 foi encerrada, efetiva imediatamente”, “de acordo com a Associated Press.

No entanto, lembrar que os funcionários foram complicados pelo fato de que, em muitos casos, a agência não possui informações de contato pessoal para eles.

“As cartas de rescisão para alguns funcionários em liberdade condicional da NNSA estão sendo rescindidas, mas não temos uma boa maneira de nos comunicar com esse pessoal”, disse a agência em um email para a equipe restante, a NBC News relatado.

Rob Plonski, diretor da divisão em anexo com NSSA, confirmou as demissões iniciais em um Publicação do LinkedIn e falou contra a decisão.

“A missão da NSA não é simplesmente manter armas, mas de garantir a preparação, modernização e responsabilidade em uma paisagem geopolítica altamente complexa e em evolução”, escreveu Plonski. “Cortar a força de trabalho federal responsável por essas funções pode ser vista como imprudente no melhor caso e … oportunista no pior”.

Os cortes da NSSA chegaram na mesma semana, já que os cortes mais amplos para as agências de energia e ambiental que chegaram depois que o escritório de administração da equipe ordenou a demissão de centenas de milhares de trabalhadores de teste. Isso incluiu quase 400 pessoas na Agência de Proteção Ambiental e mais de 2.000 pessoas no Departamento do Interior.

A colina entrou em contato com o departamento de energia para comentar.

Fonte