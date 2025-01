A administração distrital de Madurai instrui jogadores e proprietários de touros a se registrarem para jallikattu

A administração do distrito de Madurai emitiu instruções para jogadores e proprietários de touros participarem nas competições de jallikattu que serão realizadas no distrito de Madurai durante três dias.

As competições de Jallikattu seriam realizadas durante três dias, começando em Avaniyapauram em conexão com Pongal.

De acordo com o comunicado, a competição Avaniyapuram jallikattu será realizada no dia 14 de janeiro.

O jallikattu em Palamedu seria realizado no dia 15 de janeiro e o evento em Alanganallur no dia 16 de janeiro.

Os jogadores interessados ​​em participar das competições deverão cadastrar seus nomes no siteadurai.nic.in, a partir das 17h do dia 6 de janeiro até as 17h do dia 7 de janeiro.

Os proprietários de touros também poderão cadastrar seus animais no mesmo prazo. Eles devem registrar seus nomes e dados no siteadurai.nic.in.

Cada touro pode participar em apenas uma das três competições de jallikattu do distrito, acrescentou o comunicado.

Cada touro pode ser acompanhado apenas pelo seu proprietário e por um treinador familiarizado com o touro. Os inscritos receberão seus tokens assim que seus dados forem verificados pela administração distrital.