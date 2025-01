A administração Trump processou o DOGE assim que a inauguração terminou

O novo Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) do presidente Trump foi processado várias vezes antes da conclusão de sua cerimônia de posse na Rotunda do Capitólio.

Momentos após a posse de Trump, três ações judiciais foram movidas no tribunal distrital federal em Washington, DC, alegando que a configuração do DOGE não está em conformidade com a Lei do Comitê Consultivo Federal (FACA).

Os casos foram liderados por um órgão progressista de fiscalização do consumidor. cidadão públicoele Associação Americana de Saúde Pública e Conselheiros de Segurança Nacionalum escritório de advocacia de interesse público. Eles procuram impedir que os codiretores Elon Musk e Vivek Ramaswamy avancem ou se coordenem com a nova administração.

Musk e Ramaswamy prometeram planos ambiciosos para cortar 2 biliões de dólares em despesas governamentais e reestruturar agências federais, embora Ramaswamy também planeie concorrer ao cargo de governador do Ohio.

Os três casos foram alguns dos primeiros processos movidos contra a nova administração Trump depois que o presidente tomou posse no Capitólio.

Trump prometeu assinar dezenas de ordens executivas no final do dia, o que também poderá desencadear rapidamente uma onda de litígios.

Cada um dos demandantes afirma que o DOGE é coberto pela FACA, que exige que os comitês consultivos federais atendam aos requisitos de transparência, como ter um estatuto, uma associação bastante equilibrada e um funcionário federal designado para convocar reuniões.

“O grande número de membros do DOGE, longe de ser bastante equilibrado, revela que apenas um ponto de vista está representado: o dos ‘pequenos cruzados governamentais’ com experiência na indústria tecnológica ou na política republicana. “Essa deficiência torna os membros do DOGE desequilibrados e inadequados para a função que foram ordenados a desempenhar”, afirma o processo dos Conselheiros de Segurança Nacional.

Os outros demandantes incluem sindicatos como a Federação Americana de Funcionários do Governo e a Federação Americana de Professores, o grupo progressista de defesa dos veteranos VoteVets Action Fund e o órgão de vigilância de esquerda Cidadãos pela Responsabilidade e Ética em Washington.

Numa quarta afirmação, o Centro de Diversidade Biológica pediu a um juiz federal acesso a registros públicos que mostram como os membros do DOGE interagiram com a Casa Branca desde o início da transição.

