As demonstrações financeiras da aeronave foram pelo menos 18 feridas, nas quais o vôo da companhia aérea da Delta na segunda -feira durante o desembarque no aeroporto canadense em Toronto apareceu de cabeça para baixo de cabeça para baixo. Três pessoas estão em estado grave. No momento do acidente, a pista estava coberta com uma fina camada de neve. O voo, operado pela Endeavor Air com o Bombardier Crj900 Air 80 pessoas a bordo, veio de Minneapolis no estado dos EUA de Minnesota. Nenhuma explicação foi dada à causa do acidente.

“Todos os 80 passageiros e equipes foram evacuados”, afirmou a Aviação da Administração Federal, enfatizando que a administração da investigação para descobrir o que havia acontecido seria o Conselho Canadense de Segurança dos Transportes. A reconstrução inicial sugere que o IL Volo Delta 4819, CRJ-900LR Bombardier, deixou Minneapolis por volta de 11,47 na época da manhã, lançou procedimentos de aterrissagem sem problemas, mas nos últimos estágios, algo deu errado e forçado a perder asas e parte da realização.

Aeronaves NCP no aeroporto de Toronto



As imagens tiradas de um dos passageiros mostram a evacuação das aeronaves e socorristas no campo para facilitar os procedimentos na pista congelada. O acidente segue a tempestade que atingiu Toronto no fim de semana e causou 22,90 centímetros de neve. A conversão da aeronave é a primeira colisão entre o vôo entre o vôo da American Airlines e um helicóptero militar em Washington, que causou 67 mortes. E há uma falta de pessoal para o controle do tráfego aéreo, especialmente no que diz respeito aos cortes que a FAA começou para a eficiência do governo liderada por Elon Musk. Segundo a lenda, centenas de empregos foram suprimidos nas áreas de radar e manutenção. Uma redução, que complica ainda mais a situação já difícil da FAA, que atribui a falta de controladores de vôo a salários não capitais, rodadas longas, treinamento intensivo e aposentadoria obrigatória.

