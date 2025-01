A aeronave se encontra com um helicóptero e cai sobre um rio em Washington

O acidente de Washington: a aeronave CRJ-700 capaz de transmitir até 70 pessoas teve uma colisão com um helicóptero e caiu no rio Potaac, perto do aeroporto de Ronald Reagan. A American Airlines 5342 colidiu com o helicóptero militar Sikorsky H-60, como é conhecido pela Administração Federal Aérea, indicando que a aeronave estava sendo preparada para pousar no aeroporto de Ronald Reagan. As partidas e chegadas do aeroporto foram suspensas. Donald Trump foi informado sobre o acidente – disse o porta -voz da Casa Branca Karoline Leavitt – e continuará monitorando a situação. Os resgatadores trabalham no local e estão procurando sobreviventes.

Reprodução reservada © Copyright ANSA