Os comentários de Cyril Ramaphos vêm porque o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaça reduzir os fundos para a Praetoria devido à lei de propriedade da terra

O presidente sul -africano Cyril Ramaphosa disse que seu país “Para não ser assediado” No meio da tensão entre pretonts e um novo governo americano sob Donald Trump.

Ramaphos fez comentários sobre um discurso nacional na quinta -feira, mas não especificou a quem eles foram direcionados. Os locais vêm depois que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio “Faça coisas muito ruins.”



“Estamos testemunhando o aumento do nacionalismo e protecionismo, a busca de interesses estreitos e a queda da causa usual” “” Disse Ramaphos em seu discurso em um parlamento na Cidade do Cabo.



“Mas não estamos atordoados. Não vamos acabar. Somos um povo resistente. Não seremos assediados. Vamos ficar juntos como uma nação unida e falaremos em uma voz em defesa de nossos interesses nacionais, nossa soberania e Nossa democracia constitucional “” disse o presidente.

Rubio na quarta -feira reivindicou no post em x que a África do Sul “Expressando a propriedade privada” e usando sua presidência G20 “Promover solidariedade, igualdade e sustentabilidade”. A decisão do diplomata foi seguida pelo anúncio do presidente Trump no domingo para reduzir o financiamento futuro da nação africana devido à expropriação da lei sobre terras, que ele adotou recentemente.













Pretória diz que a lei sobre expropriação procura abordar a desigualdade racial de propriedade da terra na economia africana mais avançada, onde os agricultores brancos continuam a possuir a maior parte da terra. O governo estabeleceu uma meta de 30% das terras agrícolas sobre os agricultores dos negros até 2030 para abordar a desigualdade que durou desde que o apartheid terminou em 1994.

No entanto, um bilionário nascido na África do Sul e um aliado próximo Trump, Elon Musk, criticou a legislação como “racista.” O presidente Trump também afirmou que o governo sul -africano “Aproveitar” país e assédio “Certas classes de pessoas”, declarando que Washington não tolerará o preto “Massive” Violação dos direitos humanos.

Feud começou por dias depois que Trump ordenou um congelamento de 90 dias na maioria das AIDS internacionais americanas, incluindo centenas de milhões de dólares de África do Sul de Washington para seu programa de HIV/AIDS.













Ramaphosa expressou preocupação com a ajuda de congelamento na quinta -feira, que ele alegou fazer aproximadamente 17% do consumo da África do Sul do HIV/AIDS. Ele disse que seu governo estava considerando intervenções para manter seus serviços vitais do HIV/AIDS em operação.

A nação africana está sob pressão em Washington nos últimos anos, em parte por causa de laços estreitos com a Rússia. Desde 2023, os legisladores dos EUA procuraram remover os Praetori da lei africana sobre crescimento e oportunidades (AGOA), que permitem que a África Austral e outros países da África Subsaariana exportem gratuitamente para o mercado dos EUA. No mês passado, um grupo de líderes do Partido Republicano, que supostamente voltou sua atenção para a relutância do preto em igualar a atitude de Washington sobre a política internacional, também pediu a Trump para abolir a AGOA, relata a Fox News.