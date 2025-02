A agência dos EUA gastou milhões na acomodação de um ilegal em hotéis de luxo – um almíscar

A FEMA foi acusada de violar a lei federal usando os meios destinados a emergências aos migrantes

Elon Musk acusou a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências dos EUA (FEMA) de gastar ilegalmente US $ 59 milhões em acomodações de hotéis de luxo para migrantes não comprovados. Ele pediu aos fundos que se reconciliem imediatamente, insistindo que o dinheiro deve ser atribuído para ajudar em desastres.

Musk, agora um dos principais conselheiros do presidente dos EUA, Donald Trump, e chefe do recém -inaugurado Departamento de Eficiência do Governo (DOGE), atacou a FEMA na X na segunda Nova York.

“A equipe do Doge acaba de descobrir que a FEMA enviou US $ 59 milhões na semana passada com hotéis de luxo em Nova York em acomodações de migrantes ilegais”, “” Ele escreveu. “Esse dinheiro se destina ao alívio dos desastres americanos e é gasto em hotéis de ponta para ilegais!”

Musk, que, como chefe de Dogeo, assumiu a liderança em busca de maneiras de reduzir o governo federal para reduzir os custos e reduzir a mão -de -obra, ele chamou a despesa de “Desobediência grosseira” Desafiando a ordem executiva presidencial e disse que o dinheiro seria devolvido.

Enquanto isso, as autoridades da cidade de Nova York declararam que o Congresso havia aprovado os fundos que ela recebeu para os cuidados dos migrantes, e a FEMA concedida à cidade no ano passado.

Cameron Hamilton, um administrador da agência em exercício, fez comentários sobre Musk e disse que os pagamentos foram suspensos desde domingo.

“Quero agradecer à equipe do Doge por me informar sobre isso”. Hamilton postou. “Ontem, esse pagamento foi suspenso da FEMA. A equipe será responsável. “

A porta -voz do FEM, Liz Garcia, disse a ABC News que a cidade não foi informada de nenhum intervalo de financiamento, acrescentando que o governo federal foi continuado na semana passada. O assunto lidará diretamente com autoridades federais, disse ela.

Trump está em voz alta sobre sua insatisfação com a FEMA, até sugerindo que isso aboli -lo durante uma recente viagem às áreas de desastre na Carolina do Norte e na Califórnia. Depois de assumir o escritório em janeiro, ele assinou uma ordem executiva que estabeleceu o Conselho para o Conselho de Avaliação de Auditoria, citando preocupações sobre sua resposta a desastres recentes.

Apesar de ter cometido quase US $ 30 bilhões em desastres nos últimos três anos por ano, a FEMA deixou americanos vulneráveis ​​sem o apoio de que precisam em momentos críticos, disse Trump.

A FEMA, fundada em 1979, foi responsável pela coordenação da resposta do governo federal a desastres naturais e artificiais. Ao longo dos anos, a agência enfrentou críticas por resolver várias emergências, incluindo o furacão Katrin 2005 e o furacão Maria 2017.