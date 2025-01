A agenda legislativa de Trump exige o Partido Republicano

Doral, Flórida. O presidente Mike Johnson (R-La.) Está olhando para um campo minerado enquanto procura aprovar um pacote de impostos e imigração em expansão que agradarem a todos os Trump apresentaram um alto conjunto de demandas por legislação.

Durante a retirada do Partido Republicano da Câmara dos Deputados em Trump Doral, na segunda -feira, o presidente disse que deseja que o projeto conclua a construção do muro da fronteira, fundos apropriados para “um aumento recorde” no pessoal de segurança de fronteira e retenção Bônus para a aplicação de funcionários de imigração e alfândega (ICE), investem em vôos e aeronaves de deportação e eliminam impostos sobre dicas, seguridade social e horas extras.

A lista de desejos representa muitas das principais promessas da campanha de Trump. Mas, ao expor essas prioridades nesta semana, Trump está colocando Johnson em um vínculo enquanto procura satisfazer a Casa Branca, apaziguar os conservadores da linha difícil e manter o moderado a bordo, tudo enquanto navega na manta fina do Partido Republicano da câmera .

Johnson, por outro lado, está exalando confiança, dizendo a Emily Brooks da colina durante uma grande conversa do incêndio na aposentadoria de que “tudo isso é possível”.

“Estamos trabalhando na sequência das obras, já que todos me ouviram fazer metáforas de futebol muitas vezes”, disse ele. “A analogia é que trabalhamos em um livro de brincadeiras há quase um ano”.

“Reunimos todos os ingredientes, elaboramos as obras e agora estamos trabalhando na sequência”, acrescentou. “E como tudo isso funciona junto é muito importante. Somos a equipe que está profundamente preocupada com a dívida do país e o déficit. E sou um conservador fiscal, um falcão fiscal de uma vida, e isso é algo que acho que temos a responsabilidade de proteger, enquanto alcançamos todas essas coisas necessárias para as pessoas. Temos que consertar tudo e vamos.

Mesmo assim, os republicanos dizem que será difícil executar a agenda enquanto cumpre as expectativas dos membros da legislação.

“Em última análise, é um problema matemático”, disse o representante Dusty Johnson (Rs.D.), presidente do influente Caucus da Main Street. “Entre o Senado, a Câmara e a Casa Branca, há uma ótima lista de desejos. Nem todo mundo chegará ao pacote frontal e agora estamos no processo de ganho.

Os republicanos da Câmara dos Deputados estão se reunindo na propriedade de Trump em Doral por três dias nesta semana, já que o enredo da conferência planeja avançar na agenda do presidente usando uma manobra que requer apenas a aceitação do Partido Republicano, evite um fechamento do governo a seguir mês e aumentar o limite de dívida em algum momento deste verão, um trio de elevadores pesados ​​que exigirão quase unanimidade na conferência frenética que não tem muito espaço.

Logisticamente, manter o grupo junto com esses esforços legislativos será o maior obstáculo de todos. Os republicanos estão legislando com uma margem de voto de um único dígito este ano. E quando a representante Elise Stefanik (RN.Y.) renuncia à posição de se juntar ao governo Trump nas próximas semanas, o Partido Republicano terá uma vantagem de votação zero.

Quanto à política, os líderes republicanos devem descobrir como colocar a extensa lista de desejos de Trump (cortes de impostos, financiamento de fronteiras e política energética) em um projeto de lei, com os legisladores discordam de como preparar essas políticas e alguns conservadores exigem a linha dura será déficit neutro.

Essa dinâmica se concentrou nesta semana, quando Trump reiterou sua legislação exige.

“Seja uma conta, dois ingressos, eu não me importo. Deixe esses caras resolvê -lo. Eles o resolverão de uma maneira ou de outra “, disse Trump, referindo -se ao debate entre a câmera e o Senado sobre a mudança de um projeto de lei ou dois através do processo de reconciliação.

Os líderes do Partido Republicano da Câmara dos Deputados disseram que estão avançando com um único pacote, planejando o veículo legislativo da agenda de Trump no final de fevereiro, enquanto os principais republicanos do Senado estão pressionando por um casal de medidas.

“Mas o resultado final, o resultado final será o mesmo”, acrescentou Trump. “Queremos ter todos esses benefícios e manter os impostos das pessoas e realmente reduzi -los”.

Na frente da neutralidade do déficit, o preço do pacote do Partido Republicano está aumentando à medida que Trump acrescenta mais prioridades ao esforço. A desmontagem de impostos sobre dicas, por exemplo, custaria US $ 106 bilhões em 10 anos e proibiria impostos sobre impostos sobre impostos custariam US $ 750 bilhões na próxima década, de acordo com estimativas preparadas pelos republicanos no Comitê de Orçamento da Câmara.

O representante Chip Roy (Republicano do Texas), um conservador de linha dura que pulou a retirada nesta semana, disse que não apoiará um pacote de reconciliação, a menos que seja neutro no déficit, chamará sua “linha vermelha” e, portanto, suporte Johnson em um canto enquanto procura apaziguar Trump e Roy.

Alguns questionam se isso é possível.

“Claramente, é um esforço ambicioso”, disse o presidente do Comitê de Atribuições da Câmara de Reprocessamento, Tom Cole (R-Okla.) “2017 foi um esforço ambicioso, é um cronograma ainda mais ambicioso, dada o valor do valor de O que eles têm que fazer.

Cole, que está no comitê de atribuições poderosas desde 2009, disse que os cortes apenas para programas discricionários não poderão cobrir os custos do processo de reconciliação, o que significa que os republicanos poderiam procurar programas como Medicare e Medicaid para aumentar o “Economia”. As regras do Congresso proíbem os legisladores a fazer alterações nos benefícios da seguridade social no processo de reconciliação, que Trump prometeu não mudar de qualquer maneira.

Cole comparou a quantidade de cortes discricionários disponíveis para uma pequena queda no cubo.

“É como tentar equilibrar sua casa com a mudança no sofá”, disse Cole. “Boa sorte, é bom, pegue o dinheiro, mas não vai causar um grande desejo no que você gasta em um mês.”

Os republicanos poderiam recorrer a medidas contábeis além de cortes explícitos para cobrir o custo do projeto de lei, e os legisladores do Partido Republicano dizem que poderiam buscar “economias” que poderiam ser calculadas de outras maneiras.

Além do preço, os republicanos estão analisando uma série de desacordos quando se trata de preparar os detalhes legislativos do pacote, incluindo, em particular, o que fazer com o limite de dedução dos impostos estaduais e locais (PST), que Trump disse que disse que isso Ele disse que deseja aumentar e muitos republicanos dos estados azuis da alta demanda tributária a serem atendidos.

Os republicanos em Nova York, em particular, exigem um aumento significativo no limite de dedução, que foi estabelecido pela primeira vez como parte da lei tributária de Trump 2017, alertando que não apoiarão o pacote final, a menos que seus eleitores recebam dedução fiscal.

“Não vejo como você obtém uma fatura aprovada que estende o limite a US $ 10.000, ou mesmo apenas dobra em US $ 20.000”, disse o representante Andrew Garbarino (RN.Y.) na semana passada. “Eu não vejo como você chega lá.”

Ao longo dessas conversas de políticas, os líderes republicanos terão que lidar com a Conferência do Partido Republicano da Câmara juntos, um desafio que foi apresentado durante a aposentadoria desta semana.

Aproximadamente 50 dos 218 republicanos da Câmara dos Deputados deixaram a reunião no sul da Flórida, um número não significativo quando os líderes do Partido Republicano promoveram a importância de o grupo entrar na mesma página. Entre os não shows estava Roy, um falcão de déficit e um crítico de liderança frequente que atingiu os legisladores do Partido Republicano que participaram do retiro.

“É relatado que não estou no retiro republicano de So -na Flórida. Eu não sou. Estou no Texas, com minha família e meu encontro com os componentes, em vez de gastar US $ 2 mil para ouvir mais desculpas para aumentar os déficits e não estar em DC para fornecer a segurança de fronteira de Trump o mais rápido possível “, Roy. escreveu na plataforma social x.

Em um sinal dessas tensões, o vice -presidente Vance, enquanto conversava com os legisladores do Partido Republicano da Câmara durante a aposentadoria na terça -feira, disse que não houve discordâncias na sala, o que causou o riso dos membros, de acordo com uma fonte no salão. Em outro momento, Vance instou os republicanos a “serem bons um com o outro” e “tentaram ter diálogo aberto”, disse uma segunda fonte na sala para a colina.

Trump ecoou esse sentimento nos comentários da conferência no dia anterior, dizendo ao grupo que “o Partido Republicano precisa ficar juntos”.

“Tudo é tão difícil”, acrescentou. “Sempre temos dois, três ou cinco ou algo assim, pessoas que simplesmente não querem fazer isso e você só precisa fazê -lo. Você só precisa fazer isso, facilitar a vida, você só precisa fazer isso.

