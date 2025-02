A água da barragem de Vaigai será liberada através do canal de extensão de Nilaiyur a partir de hoje

A água será liberada da barragem de Vaigai para preencher 94 tanques de sistema no canal de extensão de Nilaiyur por 10 dias a partir de quinta -feira.

Uma ordem do governo disse que o requisito de água para áreas tradicionais de irrigação sob a fórmula da troca de água do rio Vaigai foi atendido durante o ano. Considerando 2.752,24 MCFT de Vaigai de crédito em armazenamento a partir de 31 de janeiro, como um caso especial, a água seria liberada para tanques de irrigação para o benefício do gado e das pessoas na região.

O GO disse que 300 cusecs de água seriam liberados pelo canal de extensão de Nilaiyur por 10 dias até 15 de fevereiro.