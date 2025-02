A água tratada já está disponível, mas quem a transportará?

Uma estação de tratamento de águas residuais instalada em um complexo de apartamentos. | Crédito da foto: foto do arquivo

Embora a política da placa de água e esgoto de Bangalore (BWSSB) para permitir que os apartamentos vendam água de águas residuais tratadas seja uma nova fonte alternativa de água, o verdadeiro desafio está no transporte dessa água. Os complexos de apartamentos com superávits tratados com excedentes têm dificuldade em vendê -lo, pois os navios -tanque não estão disponíveis, entre outros motivos logísticos.

Arun Kumar, co -fundador e membro do Conselho de Administração, Federação de Apartamentos de Bengaluru (BAF), disse: “A água tratada está sendo desperdiçada porque não há compradores e nenhum mercado foi criado para ele. A água que é, mas não é usada, passa pelo dreno e se mistura com água não relacionada, que essencialmente o faz tão bem quanto a água não relacionada. Os apartamentos investem tempo, esforço e dinheiro, apenas para desperdiçar. Também existem problemas de transporte, já que os compradores precisam gastar dinheiro para transportar água, e os petroleiros são escassos, pois não é viável porque não há mercado adequado para água tratada. O governo deve exigir que a água tratada seja usada para parques, estradas com plantas e outros propósitos não que não varreram, em vez de usar água doce.

Rajagopalan, presidente, L&T South City, Bannerghatta Road, acrescentou: “Os caminhões de tanques designados para transportar água tratada não podem mais transportar água fresca. Portanto, os petroleiros têm uma oferta curta, pois fica arriscado designar um petroleiro para um mercado que não existe.

“O transporte de água é o principal desafio para as empresas de construção ao comprar no BWSSB, para que elas recorram à água de Borewell”, disseram Hari, secretário, Confederação de Associações de Proprietários Imobiliários da Índia (Credai). Preocupações semelhantes foram levantadas por representantes de apartamentos.

Algumas histórias de sucesso

Apesar desses desafios, alguns complexos de apartamentos implementaram com sucesso a venda de água tratada. L&T South City, Bannerghatta tem uma capacidade de STP de 9,3 lakh litros por dia e vende água a ₹ 20 por quilolitro.

“Até agora, vendemos mais de 2 crore litros, ganhando ₹ 4 lakh. Além disso, também damos água com tratamento gratuito ao lago Puttenahalli. Como temos um cano dedicado ao lago, o transporte não é uma preocupação. Também estávamos comprando água por ₹ 33.000 todos os dias, mas agora não compramos um único caminhão de tanque e economizamos ₹ 10 lakh por mês ”, disse Rajagopalan.

Da mesma forma, Saras do Century, ex -secretário -geral de Yelahanka, Sásh Mallea disse que seu complexo tem uma capacidade de STP de 75.000 litros por dia e que eles venderam 20.000 litros por dia a um canteiro de obras próximas por 2,5 meses. “Só podíamos fazer isso, pois tínhamos um cano no lugar. Caso contrário, o verdadeiro gargalo na venda de água tratada é o transporte ”, afirmou.

Preparando o verão

“Com a próxima estação seca, o leste e o sudeste de Bengaluru enfrentará desafios de água subterrânea”, disse Vikram Rai, presidente da BAF. Ele também apontou que a água tratada já é usada para jardinagem, paisagismo, vermelhidão etc. “Se o BWSSB puder usar água tratada para a recarga do lago, será um grande passo à frente”, acrescentou.

Ram Prasath Manhahar, presidente da BWSSB, disse que a empresa de serviços de água apenas facilita a política, mas não rastreia as vendas individuais de complexos de apartamentos. “No ano passado, durante a crise da água, o BWSSB vendeu 65 milhões de litros por dia a empresas de construção. Agora, a demanda foi reduzida e vendemos apenas 32 milhões de litros por dia. No próximo mês, pressionaremos um mandato que exige que as empresas de construção usem água tratada em vez de água de poço ”, afirmou.